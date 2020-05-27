В прошлом 10-летний сын Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве семерых человек в Житомирской области, застрелил из отцовского ружья своего 5-летнего брата.
Об этом в комментарии "КП в Украине" рассказали жители села Новоселица, где проживал охотник. Трагедия произошла около 15-20 лет назад.
Убитого мальчика звали Виталий. Впрочем, версии местных о случившемся отличаются: одни говорят, мужчина после охоты приехал на пруд и оставил ружье без присмотра – ребенок взял его и нажал на курок. Другие – что ружье дети сами взяли дома, когда оно было не в сейфе.
Ответственности, говорят в селе, никто не понес, оружие и права на него у Захаренко не забрали.
"Он [Захаренко] с удара челюсти выбивал. Да и жену поколачивал. Натерпелась Оля с ним. Иногда думаю – если б она не привела это несчастье в село, и ребенок ее бы остался жив, и сейчас этого горя бы не было", – сказала уроженка Новоселицы Виктория, которая сейчас проживает в Киеве.
Захаренко ведут на заседание
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.
Анатолию сообщили о подозрении 22 мая. На следующий день избрали меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.
Сам он заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.