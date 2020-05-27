В прошлом 10-летний сын Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве семерых человек в Житомирской области, застрелил из отцовского ружья своего 5-летнего брата.

Об этом в комментарии "КП в Украине" рассказали жители села Новоселица, где проживал охотник. Трагедия произошла около 15-20 лет назад.

Убитого мальчика звали Виталий. Впрочем, версии местных о случившемся отличаются: одни говорят, мужчина после охоты приехал на пруд и оставил ружье без присмотра – ребенок взял его и нажал на курок. Другие – что ружье дети сами взяли дома, когда оно было не в сейфе.

Ответственности, говорят в селе, никто не понес, оружие и права на него у Захаренко не забрали.

"Он [Захаренко] с удара челюсти выбивал. Да и жену поколачивал. Натерпелась Оля с ним. Иногда думаю – если б она не привела это несчастье в село, и ребенок ее бы остался жив, и сейчас этого горя бы не было", – сказала уроженка Новоселицы Виктория, которая сейчас проживает в Киеве.

Захаренко ведут на заседание Скриншот

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