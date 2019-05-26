Расстрел Майдана и кровопролитие в Одессе: Портнов заявил о роли Парубия

Бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов заявил, что стоит расследовать роль спикера Верховной Рады Андрея Парубия в организации массовых беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу 112 Украина. "Есть целый ряд доказательств, где Парубий принимает участие в организации массовых беспорядков, но следствие, и я это вчера сказал следователям, уходит от этого вопроса. Они не допрашивают Парубия. Один раз для формальности его допросили", — сказал Портнов.

По его словам, правоохранители должны рассмотреть весь "собирательный образ" Парубия — "где он находился, в какой момент, с кем коммуницировал, фото— и видеодоказательства приобщить к делу".

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Андрей Портнов zib.com.ua

"Дальше — посмотреть на него с точки зрения его ретроспективы и дальнейших его действий, посмотреть на события 2 мая, когда была казнь в одесском Доме профсоюзов… Парубий и там принимал одно из основных участий", — подчеркнул Портнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портнов беспрепятственно вернулся в Украину, поскольку основное уголовное производство по нему было закрыто.

Как стало известно позже, егоохраняют полицейские с автоматами.

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