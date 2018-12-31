Расстрел криминального авторитета в Ивано-Франковске: всплыли новые подробности

Застреленный в центре Ивано-Франковска 30 декабря криминальный авторитет был известен под прозвищем "Шелеп", он провел в заключении десятки лет.

"Полиция установила личность – это 60-летний местный житель… Стало известно, скорее всего убитый – известный в криминальных кругах человек под прозвищем "Шелеп". Он провел не один десяток лет в местах лишения свободы. Его узнала жена", – сообщает местное издание "Галка" со ссылкой на собственные источники.

Автомобиль, который мог быть причастен к убийству авторитета, впоследствии нашли сожженным.

Жена убитого сообщила на своей странице в Facebook, что собирает любую информацию об убийстве.

"Люди, умоляю вас, кто знает какую-либо информацию, кроме той, что есть. Кто сегодня видел, как расстреляли отца моего ребенка на Хотинской, 12, видел людей на той проклятой машине, или кто поджигал то авто. Хоть какую-то информацию! За вознаграждение и все анонимно!", - пишет женщина.

Также она объявила о сборе средств на вознаграждение за информацию о заказчике или исполнителе преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Ивано-Франковска на улице Хотинской 30 декабря застрелили криминального авторитета.

Его убили из оружия с глушителем. Злоумышленник скрылся с места ЧП на черной машине без номерных знаков.

Убитым оказался мужчина 1958 года рождения. У него были обнаружены огнестрельные ранения в районе шеи. Однако свидетели, которые вызвали полицию, изначально посчитали, что он погиб в результате ДТП.