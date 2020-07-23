Расстрел группы эвакуации: в ВСУ указали на коварство террористов и нарушение перемирия

Алексей Титофф Расследования 09:45, 23.07.2020 Обновлено: 09:48, 23.07.2020

Российские оккупационные войска поступили коварно, расстреляв эвакуационную группу на Донбассе, в которую входил погибший сержант Ярослав Журавель.

Пресс-центр 93-й ОМБр "Холодный Яр" сообщает, что террористы намеренно нарушили "режим тишины", расстреляв украинских военных.

"Враг убил бойца коварно, ведь Ярослав был в составе эвакуационной группы. На нем был белый шлем и белый бронежилет. Это была главная условие, при котором пророссийские боевики согласились предоставить "режим тишины". И оккупанты в который раз не выполнили договоренности и расстреляли группу", – говорится в сообщении.

Сержант Ярослав Журавель

Журавель был убит 13 июля и только 21 июля пророссийские боевики передали тело погибшего воина.

Отмечается, что Ярослав Журавель начал военную службу весной 2015 года. Боец участвовал в боях за Марьинку, Пески, Авдеевку и защищал Трехизбенку, Чермалык, Авдеевский промзону.

Ярослав Журавель с сослуживцами

Простятся и похоронят военного 23 июля в родном селе Андреевка Днепропетровской области. У погибшего остались родители, жена двое детей.

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