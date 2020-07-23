Расстрел группы эвакуации: в ВСУ указали на коварство террористов и нарушение перемирия
Российские оккупационные войска поступили коварно, расстреляв эвакуационную группу на Донбассе, в которую входил погибший сержант Ярослав Журавель.
Пресс-центр 93-й ОМБр "Холодный Яр" сообщает, что террористы намеренно нарушили "режим тишины", расстреляв украинских военных.
"Враг убил бойца коварно, ведь Ярослав был в составе эвакуационной группы. На нем был белый шлем и белый бронежилет. Это была главная условие, при котором пророссийские боевики согласились предоставить "режим тишины". И оккупанты в который раз не выполнили договоренности и расстреляли группу", – говорится в сообщении.
Журавель был убит 13 июля и только 21 июля пророссийские боевики передали тело погибшего воина.
Отмечается, что Ярослав Журавель начал военную службу весной 2015 года. Боец участвовал в боях за Марьинку, Пески, Авдеевку и защищал Трехизбенку, Чермалык, Авдеевский промзону.
Простятся и похоронят военного 23 июля в родном селе Андреевка Днепропетровской области. У погибшего остались родители, жена двое детей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.
На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик и двое бойцов получили ранения. По данным журналиста, погибли два человека.
Состоянием на 12:00 14 июля стало известно, что террористы "ЛНР" похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцево.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления.
Прокуратурой Донецкой области начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал такие действия "очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".
В ООС раскрыли подробности расстрела эвакуационной группы.