Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: появились кадры с раненым бойцом

Появилось видео с раненым бойцом ВСУ из эвакуационной группы .

Обнародованы кадры с раненым украинским военнослужащим, который был в составе эвакуационной группы, попавшей в засаду террористов на Донбассе 13 июля.

Соответствующее видео, снятое беспилотником, показано в сюжете ТСН. На нем видно, что боец в белом шлеме наложил себе жгут и пытается искать укрытие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах с беспилотника видно раненого бойца из эвакуационной группы. Кадр видео ТСН

Отмечается, что речь идет о первом раненом военнослужащем, за которым вернулся медик Николай Илин, убитый вражеским огнем.

Раненый боец наложил себе жгут и искал укрытие. Кадр видео ТСН

По словам одного из морпехов Егора, противник вел огонь из трех точек. "Они нас уже ждали, следили за нашими перемещениями", – отметил он.

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