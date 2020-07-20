Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: появились кадры с раненым бойцом
Появилось видео с раненым бойцом ВСУ из эвакуационной группы .
Обнародованы кадры с раненым украинским военнослужащим, который был в составе эвакуационной группы, попавшей в засаду террористов на Донбассе 13 июля.
Соответствующее видео, снятое беспилотником, показано в сюжете ТСН. На нем видно, что боец в белом шлеме наложил себе жгут и пытается искать укрытие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
На кадрах с беспилотника видно раненого бойца из эвакуационной группы. Кадр видео ТСН
Отмечается, что речь идет о первом раненом военнослужащем, за которым вернулся медик Николай Илин, убитый вражеским огнем.
Раненый боец наложил себе жгут и искал укрытие. Кадр видео ТСН
По словам одного из морпехов Егора, противник вел огонь из трех точек. "Они нас уже ждали, следили за нашими перемещениями", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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