Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: появилась новая версия событий. Видео

Побратими разведчиков, которые погибли 13 июля на Донбассе, рассказали свою версию событий, происходивших в тот день.

Их рассказ в Facebook опубликовал волонтер Роман Доник. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

Расстрел эвакуационной группы: появилась новая версия событий. Кадр видео YouTube Романа Доника

Отмечается, что утром 13 июля группа разведчиков выполняла антидиверсионную задачу возле села Зайцево. Тогда первым в результате подрыва погиб командир группы Дмитрий Красногрудь с позывным "Мир".

После того, как командование узнало о ситуации, оно решило договориться с террористами об эвакуации тела через ОБСЕ и СЦКК.

По словам побратимов, около 14:00 группа из восьми человек (разведчики, саперы, представители СЦКК) выдвинулись на эвакуацию. Сержант Ярослав Журавель с позывным "Ярик" шел первым, потому что знал дорогу к погибшему.

Расстрел эвакуационной группы: появилась новая версия событий. Кадр видео YouTube Романа Доника

"И здесь происходят вещи, которые пытаются скрыть от общества: вооруженная группа эвакуации. Шестеро из восьми вооруженные, два представителя СЦКК без оружия. Лишь четверо из восьми в белых чехлах с надписью "СЦЦК" на касках и бронежилетах. Это "Ярик", один из саперов, который шел сразу за ним и два последних из группы, представителя "СЦЦК". Прошло примерно 5 часов с момента подрыва командира. Рацию, которая была у него, могли забрать оккупанты, но группу все равно выпускают с рациями на той же прошивке", – сказано в обращении.

Отмечается, что оккупанты открыли огонь по группе с трех направлений в 7-8 метрах от тела павшего воина. "Ярик" получил ранение в ногу, а остальная группа, не убедившись в каком состоянии раненый, начала отходить и сообщила командованию, что тот погиб.

В то же время с дрона удалось найти "Ярика", который двигался в сторону своих позиций.

Далее, как отмечается в обращении, была сформирована еще одна группа для эвакуации раненого, на этот раз с медиком, но без каких-либо видимых опознавательных знаков. Медик приблизился к раненому на расстояние 30 метров, но оккупанты начали обстреливать его. Им обоим удалось найти укрытие, однако он начал паниковать и побежал, зацепив растяжку, в результате взрыва погиб на месте. Также контузию получил старший группы эвакуации.

Расстрел эвакуационной группы: появилась новая версия событий. Кадр видео YouTube Романа Доника

"В то же время под выход группы привели в боевую готовность все силы батальона и решили навестись на цели. Команда есть, но целей никто не дал. То есть расчеты средств огневого поражения готовы к работе, но не знают, куда наводиться", – подчеркнули в обращении.

Также военнослужащие добавили, что в период с 13 по 18 июля в районе, где последний раз видели раненого, не было ни одного обстрела и попыток спасения. При этом, по их словам, события происходили в 350-400 метрах от украинских позиций.

Расстрел эвакуационной группы: появилась новая версия событий. Кадр видео YouTube Романа Доника

Медэкспертиза установила, что сержант Журавель умер от кровопотери в период с 14 по 16 июля.

Кроме того, отмечается, что две группы спецназа были готовы выйти за ранеными в любой момент, но был приказ о запрете любых поисково-спасательных операций.

Facebook Романа Доника

Facebook Романа Доника

Facebook Романа Доника

Facebook Романа Доника

Facebook Романа Доника

Facebook Романа Доника

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