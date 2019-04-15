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''Один в сердце, три в живот'': всплыли новые подробности расстрела депутата под Киевом

5.8тЧитать материал на украинском

Мужчиной, которого застрелили в Фастове Киевской области, оказался депутат Фастовского райсовета и директор фермерского хозяйства "Тризуб" 42-летний Олег Коломиец.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Коломийца убили в ночь на 14 апреля на крыльце 9-этажного дома по ул. Садовая, где он проживал. В его квартиру на первом этаже был отдельный вход.

По данным инсайдера, погибший получил четыре огнестрельных ранения: одно в сердце и три в живот. На месте обнаружили пистолетные гильзы, киллер с места происшествия скрылся.

Олег Коломиец

Олег Коломиец

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Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Версии убийства полиция не разглашает.

Коломийца убили возле его квартиры в доме на ул. Садовая

Коломийца убили возле его квартиры в доме на ул. Садовая

Коломийца убили возле его квартиры в доме на ул. Садовая

Коломийца убили возле его квартиры в доме на ул. Садовая

По данным OBOZREVATEL, у погибшего ранее возникали конфликтные ситуации.

''Один в сердце, три в живот'': детали расстрела депутата под Киевом
Погибший был депутатом Фастовского райсовета

Погибший был депутатом Фастовского райсовета

В соответствии с декларацией за 2018 год, на Олега Коломийца и его жену Наталью оформлено пять частных жилых домов в городе Фастов и селах Михайловка, Фастовец и Веприк, а также ряд земельных участков.

Кроме того, в собственности семьи значится сельскохозяйственная техника: тракторы, грузовики, комбайны. Фермерское хозяйство "Тризуб", директором которого являлся Коломиец, расположено в с. Веприк. Также мужчина был соучредителем ООО "Агродом Фортуна", в котором имел треть.

У погибшего осталась жена, двое сыновей и дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Запорожьем неизвестные во дворе собственного дома убили семью пенсионеров: мужчина получил огнестрельное ранение, а его супругу обнаружили с удушением.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украиныубийство
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