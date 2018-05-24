Расстрел депутата "Батьківщини" в Черкассах: в полиции сообщили подробности

Полиция задержала убийцу депутата Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина" Сергея Гуры.

Как передает пресс-служба Нацполиции, об этом сообщил глава ведомства Сергей Князев, добавив, что сейчас преступник находится в больнице под конвоем.

"Сегодня (24 мая. - Ред.), около 18 часов в полицию Черкасс поступило сообщение о вооруженном нападении на помещение одного из местных всеукраинских объединений. Согласно с полученным сообщением, в здание по улице Крещатик в Черкассах ворвался человек, в руках которого был пистолет и граната", - рассказали в Нацполиции.

По словам Князева, злоумышленник закрылся внутри, но не выдвигал никаких требований. Полиция оцепила район, было введено в действие специальную полицейскую операцию "Заложник". Ближайший спецподразделение КОРД из г. Кропивницкий был поднят по тревоге и направлен в Черкассы.

"Услышав звуки выстрелов в помещении, руководители операции приняли решение о проведении активных действий. Начальник полиции Черкасской предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись к входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя", - рассказал Князев.

Во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1. "Если бы она не была своевременно обнаружена, то те работники полиции, которые проникли в помещение, погибли бы или получили тяжелые телесные повреждения", - отметил глава Нацполиции, сообщив, что обстоятельства и мотивы будут выяснены в ближайшее время.

Полиция Черкасской области проводит расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

"Вместе с тем следователи учтут фактор захвата заложников, а также дополнительный эпизод - установление "растяжки", который будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции", - добавил Князев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье жестоко убили экс-депутата.