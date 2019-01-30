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Расстрел из гранатомета в Днепре: что известно об "авторитете" и на кого он работал

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На жизнь водителя внедорожника, в который выстрелили из РПГ в Днепре, ранее уже покушались. По данным источника OBOZREVATEL, "криминальный авторитет Каха" – это Кахабер Ше**зашвили. Ему 46 лет.

Одно из известных покушений произошло в июле 2011 года. Каха был доставлен в Областную клиническую больницу им. Мечникова в Днепре с огнестрельным ранением лица, брюшной полости, открытым огнестрельным переломом правой лучевой кости.

Тогда еще милиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сам потерпевший от каких-либо пояснений отказался, сообщив, что "сам разберется в ситуации".

Покушение в Днепре 29 января 2019 г. На фото Toyota Land Cruiser, в которую попали из гранатомета

Покушение в Днепре 29 января 2019 г. На фото Toyota Land Cruiser, в которую попали из гранатомета

ГУНП в Днепропетровской области

По словам источника, Каха не является "вором в законе", но хорошо известен в криминальных кругах - он засветился в нескольких ОПГ.

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Как утверждает инсайдер OBOZREVATEL, сейчас Каха работает на "святого" бизнесмена, который многим более знаком как криминальный авторитет "Нарик".

Покушение в Днепре 29 января 2019 г. На фото Toyota Land Cruiser, в которую попали из гранатомета

Покушение в Днепре 29 января 2019 г. На фото Toyota Land Cruiser, в которую попали из гранатомета

Информатор

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Часть РПГ-7

Часть РПГ-7

По данным источника, у Кахи также есть брат, который специализируется на квартирных кражах и контрабанде.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли самодельное взрывное устройство в автомобиле руководителя частной охранной фирмы. Мужчина обнаружил его под "шашкой" такси, которую увидел на своем авто.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаДнепр
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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Попович Олег
Попович Олег
Я думаю чем больше этих аФтаритетов отправят на кладбище, тем воздух чище станет, да и никто особо не растроится
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Дилетанты...
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