Расстрел автобуса с людьми Кивы: суд избрал меру пресечения подозреваемому

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в расстреле автобуса под Харьковом. Коллаж

В субботу, 29 августа, в Киевском районном суде Харькова начался суд по делу о расстреле автобуса с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Как сообщает местный Telegram-канал "ВЕХА", суд избрал меру пресечения подозреваемым (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Первому подозреваемому дали два месяца СИЗО без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Подозреваемым избрали меру пресечения "ВЕХА" в Telegram

Напомним, что на трассе Киев – Харьков 27 августа остановили, а затем расстреляли из травматического оружия автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь". Три человека получили ранения, еще у одного – черепно-мозговая травма.

Полиция оперативно задержала группу подозреваемых.

Cуд состоялся в Харькове "ВЕХА" в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали кадры из больницы, где находятся члены организации "Патриоты – за жизнь", пострадавшие в расстреле автобуса под Харьковом.

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