Расстрел активиста в Одессе: появились первые задержанные

В Белгороде-Днестровском задержали подозреваемых в ночном нападении на активиста организации "Автомайдан Одесса".

Как сообщает "Думская" со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции, предварительно установлено, что на соратника Евгения Резвушкина (лидера одесского "Автомайдана". - Ред.) покушались в связи с конфликтом вокруг одесских лотомаркетов.

Задержанным готовятся объявить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 15, частю 2 ст. 115 УК Украины — покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам инцидент произошел ночью в воскресенье, 7 октября, на улице Комарова возле заправки "Сокар". Активист получил ранение из дробовика в момент, когда находился за рулем своего автомобиля.