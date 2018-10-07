МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Расстрел активиста в Одессе: появились первые задержанные

224Читать материал на украинском

В Белгороде-Днестровском задержали подозреваемых в ночном нападении на активиста организации "Автомайдан Одесса".

Как сообщает "Думская" со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции, предварительно установлено, что на соратника Евгения Резвушкина (лидера одесского "Автомайдана". - Ред.) покушались в связи с конфликтом вокруг одесских лотомаркетов.

Задержанным готовятся объявить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 15, частю 2 ст. 115 УК Украины — покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Расстрел активиста в Одессе: появились первые задержанные
Расстрел активиста в Одессе: появились первые задержанные
Новости
''Будем закапывать'': известный активист заявил об угрозах от одиозного Кивы
Расстрел активиста в Одессе: появились первые задержанные

Как сообщал OBOZREVATEL, сам инцидент произошел ночью в воскресенье, 7 октября, на улице Комарова возле заправки "Сокар". Активист получил ранение из дробовика в момент, когда находился за рулем своего автомобиля.

Место
Украина
Объекты
активистыстрельбаполициязадержание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги