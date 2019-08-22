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Расстрел адвоката в Кропивницком: опубликованы первые фото с места убийства

4.2т Читать материал на украинском

В сети опубликовали фото с места убийства адвоката Александра Иванова, его расстреляли из автоматического оружия 22 августа в Кропивницком.

ЧП произошло возле следственного изолятора №6, мужчина скончался до прибытия скорой, передает "Остров".

Отмечается, что убийца был на автомобиле ВАЗ 2109 красного цвета и стрелял, предположительно, из автомата Калашникова.

В Кропивницком застрелили адвоката, место ЧП

В Кропивницком застрелили адвоката, место ЧП

"Остров"

В Кропивницком застрелили адвоката, место ЧП

В Кропивницком застрелили адвоката, место ЧП

"Остров"

Новости
В Кропивницком расстреляли адвоката: объявлен план "Сирена"
Александр Иванов

Александр Иванов

"Остров"

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Иванов до того, как перейти в адвокатуру, работал в правоохранительных органах на руководящих должностях в областном главке, в частности заместителем начальника ГУ НП в области по следствию. До этого был начальником Ленинского райотдела.

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Тема
Криминал
Место
Украина Кропивницкий
Тег
убийство
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