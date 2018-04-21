Спеси поубавилось: доброволец с Донбасса рассказал о настроениях террористов

Члены незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" из местных жителей активно интересуются условиями амнистии у своих земляков, воюющих в украинской армии.

Об этом в эфире программы "Грани войны" на ObozTV заявил боец-доброволец из Донецкой области Виталий Овчаренко.

"Если в 2014 году они бравурно говорили, что захватят Киев, захватят Львов, в 2015 году повторяли мантру российской пропаганды про "котлы", то сейчас уже нет той спеси, нет того нахальства. Сейчас они говорят, что скорее бы это все кончилось, спрашивают, что слышал об амнистии, а потом их может переключить, и они снова начинают говорить о захвате Берлина", - отметил он.

Также ветеран АТО рассказал, что большинство тех боевиков, за которыми тянется шлейф преступлений обдумывают, как после освобождения этих территорий оказаться в России.

"По их фразам, которые я от них слышу, то все они понимают, что рано или поздно Украина вернется в Донецк и Луганск. Они уже ищут, как можно выехать в Россию, как там осесть. Пускай едут", - добавил Овчаренко.

Кроме того, он признал, что у дончан из ВСУ есть определенный личный счет с боевиками.

"У меня есть знакомый, который сейчас стоит на окраине Марьинки и через оптику видит свой дом в Донецке. Думаю, очень тяжело понять, что чувствует этот человек. Видеть свой дом и не иметь возможность в него попасть", - констатировал бывший доброволец.

Как сообщал "Обозреватель", ранее задержанный боевик из Горловки рассказал, что экономика региона специально уничтожается оккупантами, чтобы заставить местных идти в ряды террористов.