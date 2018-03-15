Рассматривают самоубийство: в Миргороде найден мертвым контрактник

В Миргороде Полтавской области на территории одной из воинских частей нашли мертвым военнослужащего.
Как сообщает пресс-служба полиции области в Facebook, 25-летний контрактник погиб от огнестрельного ранения во время несения службы.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Одной из основных версий следователи считают самоубийство.
"Однако, в рамках уголовного производства проверяются все возможные версии. устанавливаются обстоятельства и причины трагедии", - сказано в сообщении.
Как сообщал "Обозреватель", в России убитого в Крыму украинского военного записали в "Беркут".
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