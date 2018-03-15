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Рассматривают самоубийство: в Миргороде найден мертвым контрактник

2.1тЧитать новость на украинском

В Миргороде Полтавской области на территории одной из воинских частей нашли мертвым военнослужащего.

Как сообщает пресс-служба полиции области в Facebook, 25-летний контрактник погиб от огнестрельного ранения во время несения службы.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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Одной из основных версий следователи считают самоубийство.

"Однако, в рамках уголовного производства проверяются все возможные версии. устанавливаются обстоятельства и причины трагедии", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", в России убитого в Крыму украинского военного записали в "Беркут".

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Тема
Инциденты с военными
Место
Украина
Объект
полиция
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