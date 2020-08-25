Рассматривать дело по убийству Шеремета будет суд присяжных: названа дата заседания

Суд присяжных 4 сентября будет рассматривать по существу дело по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности их к убийству журналиста Павла Шеремета.

Такое решение 25 августа принял Шевченковский районный суд Киева по итогам подготовительного заседания, передает "Интерфакс-Украина".

"Назначить судебное рассмотрение судом присяжных на 12 часов 4 сентября", – сказано в решении.

В то же время Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко до 23 октября.

В отношении Юлии Кузьменко избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста также до 23 октября. Ее обязали прибывать в суд по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.

Третьей обвиняемой Яне Дугарь избрана мера пресечения (до 23 октября) в виде залога в размере 168 тысяч гривен и возложены дополнительные обязательства.

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