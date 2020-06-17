Расследование убийства Гандзюк: СБУ снова задержала Мангера
Владислава Мангера снова задержали
Служба безопасности Украины снова задержала главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщает "Страна". Издание также опубликовало кадры его задержания (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
"Главе Херсонского облсовета Мангеру перенесли суд по мере пресечения на завтра, и он поехал спокойно спать, но не тут-то было. Приехало СБУ и задержало его. До суда будет сидеть за решеткой", – сказано в сообщении.
(Видео Telegram "Страны")
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудники СБУ задержали Владислава Мангера 16 июня утром. Правоохранители доставили его на заседание суда, где рассматривалось ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Позднее стало известно, что адвокаты Мангера объявили отвод судье, в результате чего заседание отложили, а сам подозреваемый покинул помещение суда. Адвокат объяснил, что Мангер останется в Киеве, где будет ожидать решения судьи об отводе.
Расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продолжили до 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств.
Активисты заметили автомобиль главы Херсонского облсовета Владислава Мангера у Херсонского областного кардиологического диспансера. Они считают, что так фигурант скрывается от принудительного привода в суд.
Позже Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, в кардиологическом диспансере зачитали постановление суда о приводе на заседание.