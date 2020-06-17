Расследование убийства Гандзюк: СБУ снова задержала Мангера

Служба безопасности Украины снова задержала главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает "Страна". Издание также опубликовало кадры его задержания (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Главе Херсонского облсовета Мангеру перенесли суд по мере пресечения на завтра, и он поехал спокойно спать, но не тут-то было. Приехало СБУ и задержало его. До суда будет сидеть за решеткой", – сказано в сообщении.

(Видео Telegram "Страны")

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