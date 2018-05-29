Катастрофа MH17: у Порошенко рассказали, как компенсации добьют Россию

Власти Нидерландов и Австралии будут требовать выплатить компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, что тяжелейшим грузом ляжет на бюджет России.

Об этом в эфире ObozTV заявил руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан.

"Названо слово "убытки". Это огромные суммы, которые должны быть взысканы с РФ. Если они откажутся, то напомню, что не в одном суде уже лежат дела о взыскании с России как государства и российских структур определенных убытков. Мельницы правосудия крутятся медленно, но российские аналитики прекрасно понимают, что это будет намного дороже, чем сумма, названая Нидерландами или Австралией", - считает Рубан.

По его словам, вряд ли подобные решение международных судов заставят Кремль пойти на вооруженное противостояние с западным миром.

"Одно дело воевать в Сирии, а совсем другое воевать с НАТО. В Сирии, это по каким-то палаткам стрелять баллистическими ракетами из Каспия. Но я хочу сказать, что когда Турция сбила российский самолет, то, обратите внимание, Россия не решилась на какой-то ответ. Поэтому разговоры о том, что РФ прямо такая, что нужно падать на колени, это неправильно. Я думаю, что аналитики прекрасно понимают силу России и ее слабости", - отметил он.

Также чиновник считает, что для этого Россию не загоняют в угол, а оставляют возможность небольшого маневра.

"Конечно, было бы мудро не доводить до такого состояния. Интерес состоит в том, чтобы додавить Россию. Запад оставляет РФ такой путь к отходу в виде компенсации, выполнения Минских соглашений и миротворческого контингента", - заключил Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рубан заявил, что результаты расследования крушения Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году поставили перед руководством России и Владимиром Путиным очень сложный выбор дальнейшего поведения.

Напомним, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

В ответ Путин заявил, что не видел отчета и пообещал подробно его изучить. 25 мая Россию призвали признать свою вину НАТО и ЕС, а Австралия и Нидерланды обвинили страну в трагедии.