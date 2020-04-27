Расследование катастрофы МАУ в Иране: Украине дали новое обещание

Причастных к катастрофе под Тегераном пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ лиц уже задержали, и виновные в трагедии обязательно понесут наказание.
Об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф. Как информирует пресс-служба МИД, они обсудили расследование сбивания украинского самолета и выплату компенсаций семьям жертв.
"Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку. Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования" , – говорится в сообщении.
Отмечается, что Зариф заверил украинскую сторону в том, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, а также установить виновных в случившемся и привлечь их к ответственности.
"Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы", – со своей стороны сказал Кулеба.
Глава украинского МИД подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев сбитого иранскими ракетами самолета в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии.
Как сообщал OBOZREVATEL, Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитие Boeing МАУ. Однако глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина в этом деле будет действовать скоординировано со своими партнерами.
Напомним:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Также журналист раскрыл, почему Иран согласился на выплату компенсаций семьям погибших.
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