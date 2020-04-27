Расследование катастрофы МАУ в Иране: Украине дали новое обещание

Причастных к катастрофе под Тегераном пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ лиц уже задержали, и виновные в трагедии обязательно понесут наказание.

Об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф. Как информирует пресс-служба МИД, они обсудили расследование сбивания украинского самолета и выплату компенсаций семьям жертв.

"Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку. Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зариф заверил украинскую сторону в том, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, а также установить виновных в случившемся и привлечь их к ответственности.

"Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы", – со своей стороны сказал Кулеба.

Глава украинского МИД подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев сбитого иранскими ракетами самолета в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитие Boeing МАУ. Однако глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина в этом деле будет действовать скоординировано со своими партнерами.

Напомним:

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