Расследование экстрадиции Тумгоева: названы сроки

Расследование экстрадиции Украиной уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева в Россию продвигается.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов по итогам посещения Генеральной прокуратуры. Он рассказал, что есть понимание по ключевым пунктам. Кроме того, расследование и сбор данных завершатся через две недели.

"В деле Тумгоева нет ни единой справки, которая бы подтверждала его принадлежность к ИГИЛ. Есть запрос Интерпола, написанный ФСБ РФ, и все. И на этом основании "террориста" Тумгоева держали год в следственном изоляторе, и теперь вот выдали. Есть основания предположить корыстный умысел в действиях конкретных сотрудников прокуратуры, СБУ и миграционной службы, которые отвечали за экстрадицию. Допущено процессуальное нарушение - начальник отдела прокуратуры Харьковской области не уведомил адвоката Тумгоева о его выдаче в РФ, и сорвал рассмотрение кассации на решение апелляционного суда", – рассказал Бутусов.

По его словам, прокуратура изначально мотивировала выдачу уроженца Ингушетии необходимостью обмена преступниками между РФ и Украиной. Сейчас Тумгоев является единственным выданным человеком, обвиненным в терроризме.

"Ни один запрос из Украины о выдаче террористов Россия не выполнила. То есть тут ни о каком принципе взаимности даже речи быть не может, выдача Тумгоева за "терроризм" не имела прецедентов. Более того, Россия отказывается выдавать не только террористов, но даже убийц. Идет война, и все, кто воюет против Украины получили в РФ полный иммунитет, и все сотрудники прокуратуры и СБУ это прекрасно понимают", – добавил он.

Бутусов пояснил, что люди, ответственные за выдачу Тумгоева из прокуратуры и СБУ Харьковской области вызваны на допрос. Им будут задаваться вопросы о заявлении уроженца Ингушетии касательно вымогательства денег. Также журналист пояснил, что Тимур действительно был на фронте в составе добровольческого подразделения.

"Мое мнение - выдача Тимура Тумгоева - это уголовное преступление и должно рассматриваться в суде. Те, кто выдавал прекрасно понимали всю шаткость своих действий, и пошли на нарушение процедуры осознанно. Они должны ответить за свои действия. Расследование и сбор данных будут завершены минимум через две недели. Инспекция Генпрокуратуры работает четко, никаких претензий нет. Есть надежда на получение скорых результатов. Никакой информации о состоянии Тумгоева сейчас нет. Россия - это не Украина, там на права человека всем глубоко наплевать. Обвиненный террористами в терроризме человек был выдан террористам. И это было явно не случайно. Поэтому "отмазать" и забыть дело Тумгоева никто не позволит. О том как был выдан террористам Тумгоев, придется перед судом отвечать тем, кто принял такое решение", – резюмировал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко рассказал, Киев обратится в международный суд с требованием о возвращении Тумгоева, если Россия будет нарушать его права.