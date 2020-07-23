Расследование дел Майдана: ГБР вручило подозрение еще одном экс-беркутовцу

В управлении по расследованию "дел Майдана" завершили следственные действия в отношении двух бывших милиционеров полка особого назначения "Беркут", которых подозревают в разгоне и задержании участников Революции Достоинства. Еще одному экс-беркутовцю вручили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Facebook. Следствием установлено, что 30 ноября 2013 правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания.

Во время задержания они применили физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем бывшие милиционеры составили рапорты о задержании, к которому внесли заведомо ложные сведения.

Экс-правоохоранители обвиняются в превышении власти или служебных полномочий, служебном поддельные и незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Следователи также сообщили о подозрении в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов еще одному бывшему беркутовцу. 30 ноября 2013 он помешал проведению собрания на Майдане Независимости и составил заведомо неправдивые официальные документы за якобы правонарушения активистов.

Facebook Государственного бюро расследований

Facebook Государственного бюро расследований

Как сообщал OBOZREVATEL, в Окружном административном суде Киева провели обыски в рамках так называемых "дел Майдана".