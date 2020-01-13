"Рассказал всю правду!" В деле об убийстве Шеремета допросили известного музыканта. Видео

Следователи допросили музыканта Александра Положинского по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он лично сообщил в Facebook, опубликовав видео после допроса. Положинский отметил, что общение проходило в присутствии адвоката Андрея Антоненко – одного из подозреваемых и товарища музыканта.

"Рассказал всю правду. Все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались. Следователь вели себя вполне корректно, дружеское отношение. Не знаю, может, это хитрости", – рассказал Положинский.

По его словам, подозреваемых Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь могут оправдать и "найти и наказать виновных". Музыкант уверен, что эти люди "не имеют никакого отношения к трагедии".

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась интересная деталь. В городе Косово Ивано-Франковской области умер 61-летний Михаил Чекурак, покушение на которого помогло выйти следователям на возможных подрывателей журналиста в 2016 году. OBOZREVATEL ранее узнал резонансные подробности.

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