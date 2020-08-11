"Он знал, что я не расскажу маме". Жертвы "звездного" педофила откровенно признались в изнасиловании и домогательствах

После задержания в Сумах подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки 31-летнего фотографа разразился скандал. Оказалось, что у него множество селфи со знаменитостями, а детей он заманивал перспективой "пристроить" в крутые телепроекты.

Несколько девушек, которые ранее сталкивались с Валентином в его родном городе, на условии сохранения анонимности рассказали OBOZREVATEL о своем горьком опыте в 2008-2015 годах. Сколько всего девочек могли быть жертвами фотографа-педофила – можно только догадываться.

Публикуем рассказы от первого лица, изменены только имена.

Надежда. На момент изнасилования ей только исполнилось 15 лет:

– Вся ситуация произошла лет семь назад. Мы с ним познакомились в лагере “Горизонт", где он был фотографом. Туда очень многие дети ездили из Комсомольска (с 2016 года город переименован в Горишние Плавни. – Ред.). Звал меня на фотосессии... Я воспринимала его как друга и не больше.

Он очень любил следить за моим ВК, подписывал на порнографические группы, в особенности #ДЕТСКОЕПОРНО.

Когда я заходила в свои группы в ВК, там была куча детских порногрупп.

Я в них не заглядывала и не знаю, что там было – просто видела названия.

А еще он любил отвечать на мои сообщения, читать переписки и даже не скрывал этого. Говорил, что у него есть какая-то программа, которую купил для этого. Не знаю, поставил ли ее мне удаленно или имел физический доступ к моему компьютеру — он помогал моим родным на работе в качестве ремонтника какого-то по компьютерам, программиста. И, возможно, он был у меня дома.

Ещё несколько раз отбирал телефон силой, доставал оттуда карту памяти и забирал на несколько суток.

Постоянно звал встретиться и просил пригласить подругу – каждый раз новую, красивую. Он не описывал, какую надо, скорее, просто мониторил, кому я пишу и кого приглашаю, а потом мог сказать, что эту или эту не нужно звать. В основном это были девочки моего возраста – невысокие, стройные.

Говорил, что будет с другом, чтобы я тоже взяла подругу, и мы пофотографируемся.

Некоторые боялись ехать, а меня-то он убедил, что все это слухи и неправда – я так и считала.

Общение длилось примерно 3-4 месяца до того, как... Я думала, что он мой друг и согласилась встретиться – он позвал меня посмотреть фильм. Когда я села к нему в машину, я почувствовала, что будет что-то плохое...

Он отвёз меня на съёмную квартиру в соседнем городе, дал какой-то алкоголь и я сказала, что спать хочу. А потом уже все началось. Когда мне страшно до жути, я не могу ничего сделать. Вот просто ступор какой-то.

Так и в тот раз случилось, я не пыталась даже его остановить – ни слова, ни действия, ничего. Было ужасно страшно.

Он знал, что я никому не расскажу – в то время я не ладила с мамой, была непослушным подростком. И он этим воспользовался.

После произошедшего (изнасилования. – Ред.) мне удалось все скрыть, но моя подруга сказала, что со мной что-то не так, начала спрашивать и я ей рассказала. Она поняла, что случилось, поддерживала меня.

После этого он пропал, но где-то через месяц или чуть больше вернулся. Просил у меня фотки и видео откровенные, предлагал встретиться ещё раз.

Я сейчас живу в другом городе и редко туда приезжаю. Но когда приезжала, видела его машину – Mazda 3. Я помню все машины, которые у него были. И когда я шла по улице, то всегда оборачивалась, чтобы посмотреть, не едет ли он...

Валерия. Познакомилась с Валентином, когда ей было 13 лет:

– Мы познакомились, когда мне было 13 лет. Я отдыхала в лагере и он туда приехал. Писал мне не один год. И с подругой возил нас фотографировать – с ним еще друг ездил.

С нами тоже могло случиться такое, как у многих девочек, благо, что получилось уйти без последствий.

Сейчас все так очевидно, к чему он клонил, а раньше я вообще не понимала дурных намеков.

Валерия предоставила OBOZREVATEL скриншоты переписки в ВК с Валентином и разрешила их опубликовать. На скриншотах указаны даты разговоров – это 2014 и 2015 годы. Валентин постоянно зазывает на "фотосессию", признается, что ранее взламывал страницу в соцсети, приглашает 13-летнюю девочку "в гости на ночь", просит взять с собой красивую подругу ("не хрюшку") и "обижается", когда уже 14-летняя девочка упоминает о разнице в возрасте.

Переписка с Валентином, к девочке он обращается "Вась", как к другу.

Переписка с Валентином

На скриншотах видно, что Валентин последний раз заходил в ВК 2 августа этого года. В этот день его как раз задержали правоохранители.

Переписка с Валентином – в 2014 году Валерии было 13 лет. В 2015-м она уже прямо сказала "фотографу" о разнице в возрасте

Переписка с Валентином – признается, что "последние две недели не взламывал"

Переписка с Валентином – рассказал, что есть "охеренная идея"

Евгения. На момент знакомства с "фотографом" ей было 11 лет:

– Я знала Валика ещё в 2008-2012 годах и он уже был таким. Все, абсолютно все, кто его знает подумали про него в первую очередь, когда прочитали новость о том, что в Сумах задержали фотографа после изнасилования 9-летней девочки. Это не случайность и не роковая ошибка – многие годы он оттачивал свои навыки манипуляций и запугивания девочек.

Валик много фоткал на мероприятиях девочек, которые танцевали, пели – так тоже сближался. А ещё в городе был сетевой чат Фобоса, я уже забыла, как назывался – он там знакомился активно. Потом в ІCQ. Вот в айсикью и были пошлые разговоры о предпочтениях в сексе под каким-то левым ником. Потом общение продолжилось в ВК – приглашения на фотосет, в Кремень (Кременчуг. – Ред.), домой... Без каких-то намеков, но я сейчас уже понимаю, что и просто приглашений достаточно, чтобы забить тревогу. И мне жаль, что я тогда этого не понимала.

Когда мы общались, мне было на пару лет больше, чем девочке, за которую его взяли сейчас. Схема была такой: сначала он засыпал комплиментами, потом рассказывал о том, насколько я кажусь взрослее своих лет и грех ребятам постарше на меня не заглядываться.

Постепенно переводил разговор на более пикантные темы, рассказывал о том, что ему нравится в сексе, спрашивал, что нравится мне, когда говорила, что не знаю – просил выбрать между несколькими вариантами.

Мягко намекал, что с ним можно попробовать что угодно из этого.

Рассказывал, что делал в студии фото “ню” многим девчонкам моего возраста, звал прийти – просто пофоткаться, а там, может, и на фото поинтересней решусь.

Делал уже тогда всё профессионально: анонимный профиль в отдельном мессенджере, повторение мантр "по обоюдному согласию", "только если захочешь". Я испугалась и резко обрубила общение.

Валентин жил в г. Горишние Плавни, а попался на изнасиловании в Сумах

Раз в год-полтора он писал, "прощупывал почву": есть ли парень, брат, отец, приглашал поехать вместе в Кременчуг, прийти в студию, придумывал поводы зайти к нему домой и так далее. Я всегда отказывалась и всегда он выставлял ситуацию так, что я ощущала себя глупо. Просто профи манипуляций.

Пару раз мы пересекались вживую на улице.

Во время одной из таких встреч он рассказал мне о том, что его бывшая девушка в 14 забеременела и он помог ей сделать аборт. Рассказывал радостно так!

Я не знаю, кто это был, но после этого ещё больше его опасалась. Всё время раньше видела его в городе в компании девочек гораздо младше себя. Тогда это не так резало глаза - ему было 20 с чем-то, а девчонкам по 11-14 лет. Но Валик растёт, а возраст жертв остался тем же. Я уверена, что при грамотном обыске у него найдут терабайты ню и порно несовершеннолетних.

Я помню свои ощущения в том возрасте: он заворачивал диалог так, что это я чувствовала себя виноватой, какой-то не взрослой, не дружелюбной. О милиции даже мысли не возникало – я же и так "виновата", морожу его. Да и казалось тогда это просто своеобразным подкатом. Кто в 9-12 лет знает, как завязываются близкие отношения у взрослых? Где флирт и выражение симпатии, а где преступление? Да никто.

Дети уже могут понимать, как происходит секс, но как строятся здоровые отношения даже многие взрослые не понимают, что уж говорить о школьницах. Бесят те, кто винит детей – они просто не понимают, насколько ловко можно манипулировать теми, у кого ещё не с чем сравнить этот опыт общения.

"Не бойтесь, он за решеткой!"

4 августа решением суда подозреваемому в изнасиловании ребенка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 сентября 2020 г. без права на залог.

31-летний фотограф, которого подозревают в изнсиловании 9-летней девочки, находится за решеткой

Однако после того, как одна из жительниц Горишних Плавней написала, что якобы видела Валентина в машине, в городе началась паника. Девушки, которые ранее пострадали от педофила, сейчас очень напуганы.

Однако, как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Сумской области, подозреваемого точно не могли видеть в Горишних Плавнях, потому бояться не стоит.

Более того, нам сообщили, что 10 августа "фотограф" был этапирован из изолятора временного содержания в СИЗО в Сумах.