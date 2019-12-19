Расширение "границ" "Л/ДНР": генерал предупредил об угрозе

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан допустил, что решения об установлении "государственных границ" "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей могут свидетельствовать о готовящемся расширении агрессии России в отношении Украины.

"В террористических "Л/ДНР" никаких самостоятельных решений без санкции Кремля не принимается. Безусловно, было четкое указание со стороны Кремля", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, "решения" "республик" о расширении своих "границ" могут преследовать ряд целей. Во-первых, их можно рассматривать как давление на Украину. Во-вторых, как попытку продемонстрировать гражданам оккупированных территорий Донбасса, что "власти" достаточно сильны.

Флаги "ДНР"

И, наконец, в-третьих, эти "решения" могут говорить об угрозе расширения агрессии, допустил генерал. В этом контексте он сказал: "Да, угроза полномасштабной агрессии есть, но всё зависит от того, как мы сами будем себя вести, как мы мобилизуем внешний фактор. И главное – какими темпами мы будем укреплять свою обороноспособность".

Как писал OBOZREVATEL, 18 декабря в террористической "Луганской народной республике" "парламент" принял закон, которым "государственную границу" установили в пределах всей Луганской области. В конце ноября решение об установлении "государственной границы" в пределах всей Донецкой области приняли в террористической "ДНР".

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