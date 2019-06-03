Рассекречены военные Черноморского флота, захватывавшие Крым: фото и данные

В сети опубликовали подтверждение участия военных Черноморского флота России в аннексии Крыма в 2014 году.

Их фото и данные удалось собрать волонтерам Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Все они служили в 184-й бригаде кораблей охраны водного района (184 БрКОВР).

Так, среди россиян, которые причастны к незаконным действиям России в Крыму, были замечены:

Баранов Игорь Вячеславович (г. Казань, Россия). Служил моряком на малом противолодочном корабле (МПК) "Поворино" (бортовой номер 053). Получил медаль за оккупацию Крыма.

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

Баранов также показал в сети фото удостоверения к медали, в котором указано много важной информации.

informnapalm.org

Жуков Алексей (г. Ессентуки, Россия) –​​ военнослужащий Новороссийской ВМБ. Также служил на МПК "Поворино". Награжден медалью за захват Крыма.

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

informnapalm.org

Кузьменко Дмитрий Евгеньевич –​​ командир бригады, капитан 1-го рангу. Подписывал наградные документы к медалям за оккупацию Крыма.

informnapalm.org

Шилов Евгений –​​ капитан 3 ранга. Был командиром МПК "Поворино" во время захвата Крыма.

informnapalm.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обнародовали данные активистов, которые пропали и погибли в Крыму за годы аннексии полуострова.

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