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Рассекречен военный Путина, захватывавший Крым: фото оккупанта

1.9тЧитать материал на украинском

Волонтеры рассекретили российского военного, участвовавшего в захвате украинского полуострова Крым.

Начальник продовольственной службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ Николай Тульнев во время аннексии Крыма состоял в 99-й бригаде МТЗ ВС РФ. Об этом сообщает InformNapalm.

32-летний Тульнев родился в городе Армавир Краснодарского края. Он служил в в/ч 92558 (г. Буйнакск), 182 ПХЗ (г. Прохладный), 99-й Бр МТЗ (г. Майкоп). В 2017 году приказом командующего войсками Южного ВО ему было присвоено звание майор.

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По состоянию на апрель 2018 года известно, что он находится на должности начальника продовольственной службы 58-й армии.

Informnapalm

Informnapalm

Николай Тульнев

Informnapalm

Informnapalm

Николай Тульнев

Informnapalm

Informnapalm

Николай Тульнев

Informnapalm

Informnapalm

Николай Тульнев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обнаружили очередные доказательства участия вооруженных сил России в оккупации Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Молодец парень с поварешкой всю украинскую" армию " да и флот разогнал! Да ещё как! Без единого выстрела!
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