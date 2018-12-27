Рассекречен военный Путина, захватывавший Крым: фото оккупанта

Волонтеры рассекретили российского военного, участвовавшего в захвате украинского полуострова Крым.

Начальник продовольственной службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ Николай Тульнев во время аннексии Крыма состоял в 99-й бригаде МТЗ ВС РФ. Об этом сообщает InformNapalm.

32-летний Тульнев родился в городе Армавир Краснодарского края. Он служил в в/ч 92558 (г. Буйнакск), 182 ПХЗ (г. Прохладный), 99-й Бр МТЗ (г. Майкоп). В 2017 году приказом командующего войсками Южного ВО ему было присвоено звание майор.

По состоянию на апрель 2018 года известно, что он находится на должности начальника продовольственной службы 58-й армии.

Informnapalm Николай Тульнев

Informnapalm Николай Тульнев

Informnapalm Николай Тульнев

Informnapalm Николай Тульнев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обнаружили очередные доказательства участия вооруженных сил России в оккупации Крыма.