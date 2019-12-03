"Распятая девочка": в РФ спрогнозировали возрождение "русского мира"

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман допустил, что Кремль может вновь актуализировать идею "русского мира".

"Но просто разговоров о том, как вы (украинцы, – Ред.) обижаете русскоязычных людей, уже недостаточно", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

В этом контексте политик заметил, что "есть уже привыкание к уровню обид и несчастий. Им нужно будет придумать что-то более жесткое – очередных распятых мальчиков и так далее".

Флаги и герб РФ

"И поскольку доверие к телевидению тоже постоянно падает, то просто сообщение о "распятой девочке" не сработает. Им нужно что-то наподобие большого погрома. Нужна картинка, которую можно показать западным журналистам, которая явно не придумана очередным нашим пропагандистом, а действительно существует", – предположил он.

В то же время Гозман не исключил, что подобная "картинка" может быть создана искусственно. "Я думаю, если они пойдут на новый этап эскалации, для начала им нужна будет какая-то масштабная провокация", – предупредил он.

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее российский политик, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев выразил уверенность в том, что Украина якобы воссоединится с Россией как неотъемлемая часть "русского мира".

Украинская журналистка Янина Соколова заявила о том, что влияние "русского мира" в Украине сохранится до тех пор, пока не умрет поколение, родившееся в СССР.

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