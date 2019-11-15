На Львовской таможне организовали коррупционную схему, по которой с пунктов пропуска в сутки благодаря контрабанде получают около 2 млн долларов.

Соответствующее расследование опубликовал на своем YouTube-канале журналист Евгений Плинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Что известно о коррупции на Львовской таможне:

три главных поста – Рава-Русская, Шегини и Краковец – генерируют 2 млн налички в сутки;

во главе схемы – бизнесмен Игорь Кривецкий;

на постах работу Кривецкого выполняют Василий Писный, Иван Бокало и Владимир Полусыток;

"дань" львовские таможенники собирают с фур и бусов – 30 и 10 тысяч долларов соответственно.

За сутки $2 млн: раскрыты коррупционные схемы на Львовской таможне

Отмечается, что во главе таможни неслучайно поставили Владимира Цабака и теперь якобы именно под его руководством окажутся все нелегальные схемы.

По словам Плинского, схемы касаются множества товаров: бытовой техники, одежды, продуктов питания и китайских товаров.

Скриншот из видео

"Схема, на самом деле, одна – не замечать то, что везут фуры через польскую границу. И соответственно брать за это большие деньги. Начальник таможни во Львове – человек влиятельный, но не всесильный. Он в доле, поэтому просто сидит тихо", – заверил Плинский.

По данным журналиста, посты фактически сданы в аренду и используются контрабандистами на их усмотрение. При этом, фуры дорогого товара оформляются на львовской таможне как кирпич, мел и другие дешевые материалы.

"Прайс на это – 30 тысяч долларов с фуры. Для бусов – 10 тысяч. Каждый 4 бус и каждая вторая фура – идут по этой схеме. Платишь по таксе – и тебе зеленый свет. В целом, это 50-70 фур и 200-250 бусов за сутки", – рассказал Плинский.

Отмечается, что на вершине схемы стоит политик, бизнесмен и спонсор партии "Свобода" Игорь Кривецкий. Ниже тройка основных кураторов – Василий Писный, Иван Бокало и Владимир Полусыток. Именно они получают доход с Равы-Русской, Шегинь и Краковца.

Скриншот из видео

На Раве-Русской все смены работают под присмотром Полусытка. Старшие смен, которые подчиняются ему: Ирина Новосад, Алла Ганущак, Орест Корбин и Олеся Заброварная. Последнюю ранее поймали на авто Rolls-Royce.

Скриншот из видео

На Шегинях две смены, во главе которых стоят Олег Будз и Александо Бидник, подчиняются Кривецкому. Еще две, контролируемые старшими Надеждой Майоровой и Дарием Михайлецким, отдают доход Писному.

Скриншот из видео

Такая же схема работает и на Краковце. Там две смены, Ореста Ошуха и Богдана Бульбаха, подчиняются Бокало. Еще две – Валентины Яж и Степана Марунчака – отдают деньги Писному.

Скриншот из видео

Плинский также рассказал, сколько денег приносит каждый пост в сутки: 1 млн – Краковец, 600 тысяч – Рава-Русская и 400 тысяч – Шегини.

Такая же ситуация и на внутренних постах – Львов Почтовый, Городок, Грушев, Смолинец и Угринов.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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