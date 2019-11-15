На Львовской таможне организовали коррупционную схему, по которой с пунктов пропуска в сутки благодаря контрабанде получают около 2 млн долларов.
Соответствующее расследование опубликовал на своем YouTube-канале журналист Евгений Плинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Что известно о коррупции на Львовской таможне:
три главных поста – Рава-Русская, Шегини и Краковец – генерируют 2 млн налички в сутки;
во главе схемы – бизнесмен Игорь Кривецкий;
на постах работу Кривецкого выполняют Василий Писный, Иван Бокало и Владимир Полусыток;
"дань" львовские таможенники собирают с фур и бусов – 30 и 10 тысяч долларов соответственно.
За сутки $2 млн: раскрыты коррупционные схемы на Львовской таможне
Отмечается, что во главе таможни неслучайно поставили Владимира Цабака и теперь якобы именно под его руководством окажутся все нелегальные схемы.
По словам Плинского, схемы касаются множества товаров: бытовой техники, одежды, продуктов питания и китайских товаров.
Скриншот из видео
"Схема, на самом деле, одна – не замечать то, что везут фуры через польскую границу. И соответственно брать за это большие деньги. Начальник таможни во Львове – человек влиятельный, но не всесильный. Он в доле, поэтому просто сидит тихо", – заверил Плинский.
По данным журналиста, посты фактически сданы в аренду и используются контрабандистами на их усмотрение. При этом, фуры дорогого товара оформляются на львовской таможне как кирпич, мел и другие дешевые материалы.
"Прайс на это – 30 тысяч долларов с фуры. Для бусов – 10 тысяч. Каждый 4 бус и каждая вторая фура – идут по этой схеме. Платишь по таксе – и тебе зеленый свет. В целом, это 50-70 фур и 200-250 бусов за сутки", – рассказал Плинский.
Отмечается, что на вершине схемы стоит политик, бизнесмен и спонсор партии "Свобода" Игорь Кривецкий. Ниже тройка основных кураторов – Василий Писный, Иван Бокало и Владимир Полусыток. Именно они получают доход с Равы-Русской, Шегинь и Краковца.
Скриншот из видео
На Раве-Русской все смены работают под присмотром Полусытка. Старшие смен, которые подчиняются ему: Ирина Новосад, Алла Ганущак, Орест Корбин и Олеся Заброварная. Последнюю ранее поймали на авто Rolls-Royce.
Скриншот из видео
На Шегинях две смены, во главе которых стоят Олег Будз и Александо Бидник, подчиняются Кривецкому. Еще две, контролируемые старшими Надеждой Майоровой и Дарием Михайлецким, отдают доход Писному.
Скриншот из видео
Такая же схема работает и на Краковце. Там две смены, Ореста Ошуха и Богдана Бульбаха, подчиняются Бокало. Еще две – Валентины Яж и Степана Марунчака – отдают деньги Писному.
Скриншот из видео
Плинский также рассказал, сколько денег приносит каждый пост в сутки: 1 млн – Краковец, 600 тысяч – Рава-Русская и 400 тысяч – Шегини.
Такая же ситуация и на внутренних постах – Львов Почтовый, Городок, Грушев, Смолинец и Угринов.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине запустят систему, благодаря которой силовики не смогут "кошмарить" требованиями взяток перевозчиков грузов на таможнях.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы".
10 октября ГБР провело около 40 обысков на Львовской таможне.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Контрабанда в Украине" на OBOZREVATEL.