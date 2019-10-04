Раскрыты имена россиян, связанных с попыткой переворота в Черногории

В Чехии назвали имена граждан Российской Федерации, имевших отношение к финансированию попытки государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года. Они планировали повалить демократически избранное правительство.

Об этом заявило издание Deník N, журналисты которого провели собственное расследование. В частности, побеседовали с несколькими россиянами, связанным с чешской компанией Sofbiz, перечислившей €1,5 млн организаторам неудавшегося переворота. Отмечается, что этими средствами должны были оплатить убийство на то время премьер-министра, а ныне — президента Черногории Мило Джукановича.

Как говорится в расследовании, Sofbiz была открыта в Чехии как филиал сейшельской фирмы и оформлена на некую Екатерину Остапчук, живущую в Лондоне. Она числится директором двух компаний на Сейшелах — Coddan Nominee Administrator Ltd. и Coddan Nominee Subscripber Ltd. По данным журналистов, в 2015 году в Великобритании фирмы Остапчук проверяли из-за подозрений в выводе средств компаний, которые проходили через процедуру банкротства.

Переворот в Черногории Deník N

Также выяснилось, что к Sofbiz причастны граждане Российской Федерации. В частности, Руслан Галюнин, проживающий в Подмосковье, и Александр Российченко, который живет в Праге и ранее занимался помощью с оформлением документов фирмы.

С Остапчук и Галюниным журналистам издания пообщаться не удалось. Российченко же заявил, что не имел никакого отношения к чешской компании.

Согласно данным из финансовых документов фирмы, она не вела в Чехии никакой деятельности. По юридическому адресу она находится в Праге, при этом офиса не имеет.

О том, что на самом деле Sofbiz причастна к попыткам совершить государственный переворот в Черногории, стало известно летом 2019-го. Спецпрокурор Саша Чаденович сообщил, что перечисленные компанией средства сначала отправляли на банковские счета на Кипре, а потом — группе лиц, имевших отношение к перевороту. По данным следствия, его цель заключалась в попытке предотвратить вступление Черногории в НАТО и помочь придти к власти пророссийским силам. В Кремле эти обвинения отрицают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черногории 16 россиян получили сроки за организацию попытки госпереворота во время парламентских выборов в октябре 2016 года. Перед судом предстали лидеры пророссийской оппозиционной партии "Демократический фронт" Андрей Мандика и Милан Кнежевич, российские агенты Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Им присудили от 5 до 12 лет лишения свободы.

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