Раскрыты имена генералов РФ, воевавших на Донбассе: обнародованы фото

Как минимум 11 российских генералов принимали участие в войне на Донбассе и руководили группировками "Л/ДНР" с начала войны.

В преступлениях против Украины подозревают российских генералов, находившихся на "руководящих должностях военных" группировок боевиков, пребывая на оккупированной части Донбасса. Они возглавляли так называемые "первый и второй армейские корпуса" и их "подразделения", передает "Донбас.Реалии".

Так Алексея Завизьона подозревают в причастности к гибели трех тысяч украинских военных и ранении более восьми тысяч в 2015 году.

Спикер главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у российских офицеров есть документы-прикрытия. Они изготавливаются на территории России.

"Это совсем другие фамилии, имена, отчества. Кроме того, очень активно сейчас используется такое средство, как предоставление "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР", чтобы и скрыть участие, и сказать, что это "местные жители" и "граждане" этих самопровозглашенных "республик", воюющих на территории Украины", — отметил он.

Сегодня же украинским спецслужбам известны такие имена: Андрей Гурулев, Олег Цеков, Евгений Никифоров, Алексей Завизьон, Роман Шадрин, Сергей Кузовлев, Владимир Антюфеев, Михаил Зусько.

Радио Свобода Генералы РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014-го до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.

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