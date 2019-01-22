МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Раскрыты имена генералов РФ, воевавших на Донбассе: обнародованы фото

2.7тЧитать материал на украинском

Как минимум 11 российских генералов принимали участие в войне на Донбассе и руководили группировками "Л/ДНР" с начала войны.

В преступлениях против Украины подозревают российских генералов, находившихся на "руководящих должностях военных" группировок боевиков, пребывая на оккупированной части Донбасса. Они возглавляли так называемые "первый и второй армейские корпуса" и их "подразделения", передает "Донбас.Реалии".

Новости
''Готовят провокацию!'' В ''ДНР'' закатили истерику из-за танковых батальонов ВСУ

Так Алексея Завизьона подозревают в причастности к гибели трех тысяч украинских военных и ранении более восьми тысяч в 2015 году.

Спикер главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у российских офицеров есть документы-прикрытия. Они изготавливаются на территории России.

"Это совсем другие фамилии, имена, отчества. Кроме того, очень активно сейчас используется такое средство, как предоставление "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР", чтобы и скрыть участие, и сказать, что это "местные жители" и "граждане" этих самопровозглашенных "республик", воюющих на территории Украины", — отметил он.

Сегодня же украинским спецслужбам известны такие имена: Андрей Гурулев, Олег Цеков, Евгений Никифоров, Алексей Завизьон, Роман Шадрин, Сергей Кузовлев, Владимир Антюфеев, Михаил Зусько.

Радио Свобода

Радио Свобода

Генералы РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014-го до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
8
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Цапьё без чести, совести, морали, интеллекта, зато с избытком агрессии, подлости, мерзости и трусости - скоты короче
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
А где доказательства их участия в донбасском конфликте? Фото-видео материалы есть или только слова?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Александрович Алексей, в папке для Гааги
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги