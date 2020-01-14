Готовит судьбу Беларуси? Раскрыт оккупационный сценарий Путина для Украины

Президент России Владимир Путин агрессивно требует вписать бессрочный особый статус Донбасса в Конституцию Украины, чтобы уничтожить суверенитет всего государства.
Кроме того, он может использовать это для сохранения власти после окончания своей каденции в 2024 году, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Путин
"Вообще то, что говорит Путин, я так понимаю, – это его мечта. Он хочет лично через "прокладки" на оккупированном Донбассе писать Конституцию Украины. И если с украинской властью что-то случится и она пойдет на такой шаг, от Украины, конечно, останется мало. Тем более, тут столько всего происходит – у Владимира Владимировича в 2024 году заканчивается очередной президентский срок, нужно что-то решать", – предупредил об истинной сути ультиматумов Путина журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Беларусь и РФ планируют создать общее правительство и парламент.
Позже Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пятичасовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.
Лидер Беларуси заявил, что страна не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности России.
Беларусь охватили протесты из-за планов по созданию союзного государства с Россией.
Цимбалюк ранее спрогнозировал, что ради сохранения власти после 2024 года Путин пойдет на создание нового государства, в которое в том числе войдут террористические "Л/ДНР".
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