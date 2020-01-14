Готовит судьбу Беларуси? Раскрыт оккупационный сценарий Путина для Украины

Президент России Владимир Путин агрессивно требует вписать бессрочный особый статус Донбасса в Конституцию Украины, чтобы уничтожить суверенитет всего государства.

Кроме того, он может использовать это для сохранения власти после окончания своей каденции в 2024 году, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

"Вообще то, что говорит Путин, я так понимаю, – это его мечта. Он хочет лично через "прокладки" на оккупированном Донбассе писать Конституцию Украины. И если с украинской властью что-то случится и она пойдет на такой шаг, от Украины, конечно, останется мало. Тем более, тут столько всего происходит – у Владимира Владимировича в 2024 году заканчивается очередной президентский срок, нужно что-то решать", – предупредил об истинной сути ультиматумов Путина журналист.

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