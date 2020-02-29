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29 февраля • обновлено в 13:26
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Павел Верещагин
Павел Верещагин
Таможня дает добро Все статьи автора

Раскрыт канал контрабанды сырья из ценных пород деревьев в ЕС

1.9т

Как сообщили мне мои источники в Киевской таможне, вчера, в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201-1 УК Украины (контрабанда леса) сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой ВБКОЗ УСБ Украины в Черкасской области пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые организовали перемещения через таможенную границу Украины пиломатериалов из запрещенной к экспорту акации.

Так, сотрудниками 4 сектора БКОЗ Черкасского управления СБУ прекращено постоянно действующий канал контрабандных поставок сырья из ценных пород деревьев, при подготовке очередной партии товара к вывозу в страны Европейского союза.

Организаторов преступной схемы вывоза древесины было остановлено на таможенном посту "Киев-Столичный" после оформления грузовой таможенной декларации.

Раскрыт канал контрабанды сырья из ценных пород деревьев в ЕС
Раскрыт канал контрабанды сырья из ценных пород деревьев в ЕС
Раскрыт канал контрабанды сырья из ценных пород деревьев в ЕС

Ориентировочная сумма убытков, которую нанесли участники противоправной сделки составляет около 200 000 долларов США.

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Автор
Павел Верещагин Павел Верещагин
Место
Украина
Тег
Государственная таможенная служба Украины
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