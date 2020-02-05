Раскритиковавший Зеленского офицер ВСУ заявил о новой подлости

Майор из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Владимира Зеленского, заявил о том, что Командование Сухопутных войск усилило на него давление.

Причем, по словам Ковалева, его пытаются выставить в плохом свете как нехорошего офицера. Пост майор опубликовал на своей странице в Facebook.

"В программе "Спецкор" на канале "2+2", вышло интервью офицера прессслужбы Командование Сухопутных войск, в котором он сообщил, что мне раньше было объявлено еще одну "строгий выговор" за несвоевременное предоставление личных данных! Какое это отношение имеет к сути дела относительно критики Зеленского, мне не понятно, но понятно остальное. Командование продолжает на меня давление и пытается, в данном случае, выставить меня не очень хорошим офицером", – сообщил он.

Ковалев добавил к посту видео, в котором раскрывается, почему именно он получил еще один выговор. Как стало известно, он не смог своевременно предоставить личные данные, так как они находились в оккупированном Россией Крыму, на что руководство отреагировало в ультимативной форме. У Ковалева потребовали, несмотря на это, доставить данные. После неудачи майор и получил выговор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Офицеру Вооруженных сил Украины объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.

Роман Ковалев, которому объявили выговор за критику президента Владимира Зеленского в сети, решил обратиться в суд.

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