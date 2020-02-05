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7 февраля • обновлено в 07:39
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Раскритиковавший Зеленского офицер ВСУ заявил о новой подлости

26.2т
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Майор из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Владимира Зеленского, заявил о том, что Командование Сухопутных войск усилило на него давление.

Причем, по словам Ковалева, его пытаются выставить в плохом свете как нехорошего офицера. Пост майор опубликовал на своей странице в Facebook.

Новости
"Военнослужащий не раб!" Раскритиковавший Зеленского офицер ВСУ заявил о давлении

"В программе "Спецкор" на канале "2+2", вышло интервью офицера прессслужбы Командование Сухопутных войск, в котором он сообщил, что мне раньше было объявлено еще одну "строгий выговор" за несвоевременное предоставление личных данных! Какое это отношение имеет к сути дела относительно критики Зеленского, мне не понятно, но понятно остальное. Командование продолжает на меня давление и пытается, в данном случае, выставить меня не очень хорошим офицером", – сообщил он.

Ковалев добавил к посту видео, в котором раскрывается, почему именно он получил еще один выговор. Как стало известно, он не смог своевременно предоставить личные данные, так как они находились в оккупированном Россией Крыму, на что руководство отреагировало в ультимативной форме. У Ковалева потребовали, несмотря на это, доставить данные. После неудачи майор и получил выговор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Мл. Виталий
Мл. Виталий
надо было лизнуть, а он гавкнул
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0
0
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Чего этот "хороший офицер" пытается добиться - неужели при порохе его всё устраивало, сидит в штабе, бабло рубит немеряное, правды какой-то захотел, непонятно...
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Александрович Валера
Александрович Валера
И сразу жаловаться
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