Раскаялся! Против экс-замминистра внезапно закрыли уголовное дело

Против бывшего заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виктора Вакараша закрыли уголовное производство по обвинению в недостоверном декларировании.

Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд, передает "Судебный репортер".

Сообщается, что в 2015-2016 годах Вакараш не задекларировал пользование домом на 556 кв.м. и земельный участок, принадлежащих его дочери. Также он скрыл пользование квартирой, владельцем которой является его зять. Кроме того, в декларации он не указал авто, что принадлежат его семье.

Эпизод по недекларированию за 2015 год суд закрыл по срокам давности, поскольку прошло более трех лет.

Кроме того Вакараш раскаялся в содеянном и ему простили невнесение правдивых данных в декларацию за 2016 год. Также в декларации за следующий год он отметил ранее задекларированное имущество и таким образом исправил ситуацию.

Со слов прокурора, Вакараш способствовал раскрытию преступлений и установлению обстоятельств дела.

Добавим, что Виктор Вакараш был уволен с занимаемой должности 18 сентября 2019 года.

Виктор Вакараш КП в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в декларации за 2019 год указал, что получил около 5 млн грн прибыли от деятельности студии "Квартал 95".

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