"Раскатали" спецназ из Канады: в "ДНР" заявили о победе

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий высмеял очередной фейк террористов "ДНР" о "победе" над канадскими спецназовцами.

"Советник главы ДНР" политолог Александр Казаков вчера на НТВ: "Год назад группа канадских спецназовцев-охотников у нас на Юге показывала класс украинцам. Мы сейчас пойдем тремя группами в тыл к этим "сепарам", там все устроим. Вернулась всего одна диверсионная группа в неполном составе. Наши шахтеры и таксисты раскатали этих канадцев", – процитировал политэксперт его слова в своем Telegram-канале.

Голобуцкий пошутил, что позже террористы разогнали марсиан и джедаев.

"А позже залетали марсиане явно с недобрыми намерениями, так их пришлось дворникам метлами отгонять - еле отмахались. Потом джедаи на что-то претендовали - их вообще маникюрши растерзали. В общем, жизнь в "молодых республиках" бьет ключом, судя по результатам - разводным и по голове", – отметил он.

Александр Казаков Telegram-канал AllГолобуцький

Политэксперт также напомнил о проблеме пропагандистских СМИ РФ с использованием предлогов в русском языке.

"А обратили внимание на фишку руссоСМИ? У них упорно "на" Украине, но "в" Донбассе. И эти типы громко беспокоятся, что "следующее поколение украинских граждан не будет знать русского", – резюмировал Голобуцкий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее террористы сочинили фейк о наступлении сил НАТО.