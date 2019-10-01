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2 октября • обновлено в 01:45
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"Раскаиваюсь!" На Майдане поймали оскорбившего Гандзюк блогера. Видео извинений

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Скандального блогера Данила Чикина заставили извиниться за оскорбительные высказывания в адрес убитой активистки Екатерины Гандзюк.

Мужчину заметили во время акции на Майдане Незалежности в Киеве 1 октября. Соответствующее видео появилось в Twitter.

"Раскаиваюсь в том, что написал о Кате Гандзюк и людях, которые ее поддерживали. И очень сильно жалею, что в моем глупом тролинге фигурировала эта женщина, которая так трагически скончалась.

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Мне бы хотелось извиниться перед ее родственниками, друзьями и всеми, кого она знала, и кто знал ее", – сказал Чикин и добавил, что ему стыдно.

Чикин (в центре)

Чикин (в центре)

Инфорезист

Отметим, что Чикин до оккупации проживал в Донецке, а после начала российской агрессии переехал в РФ. Спустя время он вернулся в Украину.

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2019 года Чикина избили на избирательном участке в Киеве. В сети появились фото.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина Киев
Теги
видео блогер Майдан Незалежности
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