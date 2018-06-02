"Расходный материал": в России предрекли судьбу лидеров "Л/ДНР"

России стоило бы выдать международным органам лидеров террористических "Л/ДНР" и взвалить на них всю вину за уничтожение малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

Такое заявление сделал российский публицист Александр Невзоров в эфире радио "Эхо Москвы".

"Я просто хочу объяснить, что надо было сделать, конечно. В этом случае надо было быстренько найти крайних и повесить на них всю ответственность за преступление, потому что все можно всегда объяснить чьей-то глупой самодеятельностью. Тем паче, что захватившие Донбасс уголовники – это все равно расходный материал, от которого все равно рано или поздно придется избавляться. И сейчас появилась возможность избавиться от них красиво и с очень большой пользой", – утверждает он.

По его мнению, Россия могла бы сдать лидеров боевиков, обвинив их в уничтожении самолета. Однако, подчеркнул Невзоров, Кремль не настолько гибкий.

"Вот если в Амстердам, где проходит расследование, придут посылочки с Гиркиным, Захарченко, то у Кремля все-таки появляется хоть какой-то шанс выйти сухим из воды. Но Кремль, мы знаем, адски не гибок и продолжит упираться рогом", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия запретила с 1 июня жителям оккупированного Донбасса въезд на свою территорию из-за проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.