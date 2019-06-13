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"Рашка сдулась!" В сети появились показательные фото разочарованного Крыма

6.8тЧитать материал на украинском

В сети показали фото с празднования "Дня России" на оккупированном Москвой украинском полуострове Крым. В этом году эти мероприятия были весьма непопулярны среди местных жителей.

На них не было веселья и восторженных речей, как в предыдущие года. Об упаднических настроениях рассказал в своем Twitter блогер "КРЫМский бандеровец". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня на причалах было очень немного празднующих. Раньше прям веселье было. А сегодня тихо как-то", – цитирует он слова крымчан.

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День России в Керчи

День России в Керчи

Керчь.ФМ

В качестве примера приводятся фото из аннексированной Керчи. "Дно России. Фотографии говорят сами за себя. Сдулась Рашка в Крыму. А ведь и понаехавших тьма", – констатировал блогер.

"Рашка сдулась!" В сети появились показательные фото разочарованного Крыма

Керчь.ФМ

"Рашка сдулась!" В сети появились показательные фото разочарованного Крыма

Керчь.ФМ

"Рашка сдулась!" В сети появились показательные фото разочарованного Крыма

Керчь.ФМ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фотодоказательство серьезной проблемы с водой, которую испытывает аннексированный Россией Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати...мурло увидел...понаехавшую тьму народа)))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Дорогие мои Украинцы, вот вы беситесь от того, что Крым стал Российским, но разве что-то от этого изменилось лично для вас??? Что море от этого стало не таким прекрасным, солнце не таким ласковым, небо не такое голубое, горы не такие шикарные, люди изменились цветом???Разве плохо ,что в Крыму построяли мост, после которого экономическая ситуация на полуострове улучшится в разы, появятся хорошие дороги, красивые и прекрасные гостиницы, большие и светлые супермаркеты, чистые и уютные пляжи и кафе, множество современных аттракционов ,большой и красивый аэропорт???Где вы были все эти 24 года???Только и знали ,что набивали свои карманы на приезжих и на повсеместно платных пляжах, не копейки не вкладывая в развитие туристической отрасли ,угробили "Артек" и почти все санатории Я считаю делом чести для России сделать Крым одним из лучших курортов ,и чтобы этой красотой пользовались любой желающий и уж тем более Крымчане живущие там, где каждый сантиметр земли пролит кровью русских солдат ..
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CARGO 100
CARGO 100
"Рашка сдулась!", ххлы надулись ... от обиды.
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