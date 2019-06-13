"Рашка сдулась!" В сети появились показательные фото разочарованного Крыма

В сети показали фото с празднования "Дня России" на оккупированном Москвой украинском полуострове Крым. В этом году эти мероприятия были весьма непопулярны среди местных жителей.

На них не было веселья и восторженных речей, как в предыдущие года. Об упаднических настроениях рассказал в своем Twitter блогер "КРЫМский бандеровец". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня на причалах было очень немного празднующих. Раньше прям веселье было. А сегодня тихо как-то", – цитирует он слова крымчан.

День России в Керчи Керчь.ФМ

В качестве примера приводятся фото из аннексированной Керчи. "Дно России. Фотографии говорят сами за себя. Сдулась Рашка в Крыму. А ведь и понаехавших тьма", – констатировал блогер.

Керчь.ФМ

Керчь.ФМ

Керчь.ФМ

Керчь и Дно россии. Наши люди в оккупации пишут: "Сьогоднi на причалах було дуже небагато святкуючих. Ранiше прям веселощi були. А сьогоднi якось тихо". Фотографии говорят сами за себя.Сдулась рашка в Крыму. А ведь и понаехов тьма https://t.co/6VGer72sSl и https://t.co/5z85wONdml pic.twitter.com/6XSRAm66Mx — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фотодоказательство серьезной проблемы с водой, которую испытывает аннексированный Россией Крым.

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