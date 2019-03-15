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"Рапиры", "Подносы" и пушки: Россия до зубов вооружила террористов "Л/ДНР"

1.8тЧитать материал на украинском

Во время весеннего перемирия Россия по железнодорожным путям перебросила на Донбасс террористам новые боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, отметив, что РФ скрытно перебрасывает свои войска на территорию Украины.

"Для обеспечения деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск, на протяжении недели с территории России было доставлено около 1500 тонн ГСМ (ж/д. ст. Вознесеновка и Ровеньки), на ж/д. ст. Иловайск прибыл эшелон в составе 21 вагона с артиллерийскими боеприпасами", – сказано в сообщении.

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Тымчук отметил, что террористы усилились 4-мя орудийными артиллерийскими батареями 122-мм буксируемых пушек-гаубиц типа Д-30/30А.

"Сразу на двух участках оккупанты оборудуют позиции для дополнительных огневых средств – в районе, южнее Первомайска, отмечается оборудование позиций для минометов и станковых гранатометов, в районе Саханки на Мариупольском направлении – оборудование окопов и укрытий во второй линии", – отмечено в информации.

Тымчук подчеркнул, что террористы через Шахтерск в сторону Донецка перебросили до 20-ти единиц бронированных боевых машин (МТ-ЛБ, БТР-70/80). В район Дебальцево оккупанты перебросили подразделение 100-мм противотанкового орудия типа МТ-12 "Рапира". Данные противотанковые орудия вошли в противотанковый резерв на данном участке.

Также в районе Марьинки оккупационные формирования подтянули к переднему краю миномётную батарею (4 единицы) 2Б14 "Поднос" (82-мм).

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "ДНР" очередной раз нарушили перемирие.

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Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Теги
Новости Донбассавойна
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Комментарии
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Утилизация бандер по плану продолжается)))
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Питон Каа
Питон Каа
А это чтобы у Порошенко не возникло соблазна поднять себе рейтинг перед выборами или вовсе их отменить через военное положение. Все будет по честному. Не волнуйтесь, бандерлоги, Россия вам гарантирует честное проведение ваших выборов.
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Досить пиз--ти. Треба діяти. Чи може ветеранів-партизан ВВВ найняти щоб підірвали ешелон або Ізраїль попросити щоб ракетку пустив. Просто нашим правителям це не потрібно. У них є домовленість.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Лесюк Степан, Чи маленьке , чи дурненьке? Напевне свiдомо МАНДАйнутий ахтiвiст?
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