Ранили и уничтожили: ВСУ похвастались успехами на Донбассе

В воскресенье, 27 января, защитники Украины ликвидировали двух террористов на Донбассе, еще трое получили ранения.

При этом вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Новотошковское.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВСУ сбили в небе Приазовья, где идет война за независимость Украины, российский беспилотный летательный аппарат.

Командование операции Объединенных сил в соцсетях обвинили в якобы сокрытии больших потерь среди украинских военных на Донбассе. Военные опровергли скандальный фейк.

Сотрудница больницы поселка Очеретино Донецкой области Ольга Политова, которая два года провела в плену террористов "ДНР" и была освобождена в декабре 2017 года, рассказала, что несколько раз передавала взрывчатку украинским диверсионным группам в Донецк, пока ее не сдала главный врач.

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