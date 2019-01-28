|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Ранили и уничтожили: ВСУ похвастались успехами на Донбассе

728Читать материал на украинском

В воскресенье, 27 января, защитники Украины ликвидировали двух террористов на Донбассе, еще трое получили ранения.

При этом вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Новотошковское.

Новости
''Россия готовит наступление'': глава ООС предупредил о скоплении войск

Ранили и уничтожили: ВСУ похвастались успехами на Донбассе

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Ранили и уничтожили: ВСУ похвастались успехами на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Некрофилы украины прочитали эту новость и получили оргазм
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги