Раненный на Донбассе украинский воин умер в госпитале, – штаб ООС

Расследования 19:21, 21.07.2020

Один из украинских военнослужащих, который был ранен 21 июля в районе Павлополя, умер в лечебном учреждении.

Как сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС, причиной смерти стали полученные осколочные ранения.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", – говорится в сообщении.

В общем с начала суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 20 июля убили 26-летнего украинского военнослужащего Василия Кравченко.

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