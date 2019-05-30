"Ракеты летят в точку!" "Азов" разгромил пехоту террористов на Донбассе. Видео

Украинские защитники отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили пехоту оккупационных войск.
Видео с беспилотника, на котором бойцы ООС прицельно поражают вражеские позиции, опубликовано на Youtube-канале AZOV media (чтобы посмотреть, просколльте страницу до конца).
"Азовцы уничтожают пехоту террористов. Управляемые ракеты летят прямо в деревоземляную огневую точку оккупантов", - говорится в описании к видео.
скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая оккупационные войска атаковали позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий пропал.
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