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"Ракеты летят в точку!" "Азов" разгромил пехоту террористов на Донбассе. Видео

1.9тЧитать материал на украинском

Украинские защитники отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили пехоту оккупационных войск.

Видео с беспилотника, на котором бойцы ООС прицельно поражают вражеские позиции, опубликовано на Youtube-канале AZOV media (чтобы посмотреть, просколльте страницу до конца).

"Азовцы уничтожают пехоту террористов. Управляемые ракеты летят прямо в деревоземляную огневую точку оккупантов", - говорится в описании к видео.

"Ракеты летят в точку!" "Азов" разгромил пехоту террористов на Донбассе. Видео

скриншот видео

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
это видео нужно отправить в ПАСЕ . И включить ,когда Арьев будет рассказывать о белых и аушистых "захистныках"Украины, с ССовской символикой
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель ты сам то это фуфло смотрел???Аля Гудкова))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смотрим видео и...смеемся...бегает какой то мужик...потом камера прерывается и виден на новом видео только взрыв)))а мужика то там уже...нет
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