"Ракеты летят в точку!" "Азов" разгромил пехоту террористов на Донбассе. Видео

Украинские защитники отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили пехоту оккупационных войск.

Видео с беспилотника, на котором бойцы ООС прицельно поражают вражеские позиции, опубликовано на Youtube-канале AZOV media (чтобы посмотреть, просколльте страницу до конца).

"Азовцы уничтожают пехоту террористов. Управляемые ракеты летят прямо в деревоземляную огневую точку оккупантов", - говорится в описании к видео.

скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая оккупационные войска атаковали позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий пропал.

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