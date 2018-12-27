Ракеты, гаубицы и танки: чем вооружится Украина в 2019 году

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019−2021 годы.

Так, финансирование было увеличено на 33,3 млрд гривен по сравнению с прошлым годом, и предусмотрено в сумме 212 млрд гривен, что составляет 5,37% валового внутреннего продукта.

"В 2019 году будет завершено ряд приоритетных проектов по созданию ракетной и ракетно-реактивного оружия", — заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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По его словам, прежде всего это касается ракет с увеличенной дальностью поражения, комплекса крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей, "значительно усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины".

"Будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов", — сказал он, отметив, что все новое оружие и военная техника должны соответствовать стандартам НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.