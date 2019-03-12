Ракетный щит Украины: названы возможные сроки создания

Украине достаточно до пяти лет в краткосрочной перспективе, чтобы существенно продвинуться в отечественной ракетной программе. Реальная стратегия уже внедряется в действие.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что нужны надлежащее финансирование из госбюджета и внимание государства и СНБО к этому вопросу.

"После того, как Украина наконец определится со своей стратегической позицией, думаю, нам достаточно от 3 до 5 лет, а в долгосрочной перспективе – до 10 лет, чтобы создать действительно мощный ракетный щит, учитывая как существующие возможности, так и потенциальные, которые можно нарастить. Для этого надо реальная стратегия, – она частично внедряется в действие, так как испытываются различные ракетные комплексы – "Ольха", "Гром 2", который сейчас разрабатывается по заказу Саудовской Аравии, ракеты "Нептун", – сказал он.

После того, как президент Петр Порошенко сообщил о планах наращивать ракетную программу, Россия заявила о намерении начать провокационные учения вблизи Крыма, уверен Мусиенко. Он отмечает, что Россия таким образом "бряцает" оружием в ответ.

Пуск ракеты "Искандер-М" Телеканал "Звезда"

"Кремль начинает действовать и совершать в том числе такие военно-провокационные обучения, и я не исключаю, что для имитации того, что они якобы придерживались договора о нераспространении. У них есть ракеты дальностью до 2 тыс. км. Это много. Это может покрыть всю Украину. Есть угроза также всем странам черноморского побережья. Это своеобразное желание "запугать" американцев, которые собираются размещать свои системы противоракетной обороны в Европе", – убежден он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет право создать для самозащиты мощные ракетные комплексы, поскольку Будапештский меморандум блокируется Россией.

Со своей стороны в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российская сторона уже завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения, а также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу.

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия усилила группировку вооруженных сил в Крыму для "защиты полуострова". Россияне собираются задействовать более 10 тыс. артиллеристов и примерно 3 тыс. ракет.

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