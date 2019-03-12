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Ракетный щит Украины: названы возможные сроки создания

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Украине достаточно до пяти лет в краткосрочной перспективе, чтобы существенно продвинуться в отечественной ракетной программе. Реальная стратегия уже внедряется в действие.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что нужны надлежащее финансирование из госбюджета и внимание государства и СНБО к этому вопросу.

"После того, как Украина наконец определится со своей стратегической позицией, думаю, нам достаточно от 3 до 5 лет, а в долгосрочной перспективе – до 10 лет, чтобы создать действительно мощный ракетный щит, учитывая как существующие возможности, так и потенциальные, которые можно нарастить. Для этого надо реальная стратегия, – она частично внедряется в действие, так как испытываются различные ракетные комплексы – "Ольха", "Гром 2", который сейчас разрабатывается по заказу Саудовской Аравии, ракеты "Нептун", – сказал он.

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После того, как президент Петр Порошенко сообщил о планах наращивать ракетную программу, Россия заявила о намерении начать провокационные учения вблизи Крыма, уверен Мусиенко. Он отмечает, что Россия таким образом "бряцает" оружием в ответ.

Пуск ракеты "Искандер-М"

Пуск ракеты "Искандер-М"

Телеканал "Звезда"

"Кремль начинает действовать и совершать в том числе такие военно-провокационные обучения, и я не исключаю, что для имитации того, что они якобы придерживались договора о нераспространении. У них есть ракеты дальностью до 2 тыс. км. Это много. Это может покрыть всю Украину. Есть угроза также всем странам черноморского побережья. Это своеобразное желание "запугать" американцев, которые собираются размещать свои системы противоракетной обороны в Европе", – убежден он.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Мусиенко
Место
Украина
Теги
ракетыРоссияУкраинаКрымвоенная техника
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Питон Каа
Питон Каа
Кучма был прав. Украина не Россия. А знаете в чем отличие? Россия всегда говорит о том, что сделала, а Украина - о том, что планирует сделать. Это основное отличие, бандерлоги и его как раз в книге Кучмы нет. Леонид Данилович, примите к сведению и исправьте ошибку.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Дак москальчики уже бесятся что украинцы успешно разрабатывают ракетную технику. Включая отлично проведённые испытания силовых агрегатов и стартовых площадок. Всему своё время, встаёт Украина с колен.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Lavrynenko Yurii, На коленях до американского члена Украина уже не достаёт в силу деградации. Приходится вставать.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Lavrynenko Yurii, Через 5 лет мир забудет уже об обычных ракетах, сейчас все страны ведут разработки гиперзвуковых ракет и "противоядия" от них. К тому времени как вы что то изобретете (если изобретете) это уже будет прошлый век.
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Треба нашому хачику не пиз--ти, а робити. Але якщо мільярдами розкрадати кошти то можна сказати "слава КПСС" ракетній програмі!
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