Ракетные базы США в Украине: эксперт озвучил прогноз

Даже в свете разрыва Америкой договора с Российской Федерацией о размещении ракет средней и меньшей дальности, вероятность появления в Украине ракетной базы США остается крайне маловероятной.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он заверил, что в таком случае РФ мгновенно начала бы полномасштабные военные действия как против Украины, так и против Америки.

"Если бы только в Кремле узнали о подобных планах США, что такое готовится, мне кажется, что они применили бы все возможные превентивные меры. То есть они начали бы полномасштабную войну", - подчеркнул Мусиенко.

По его словам, милитаризация Крыма как раз является одним из ответов на сужение военного кольца США и НАТО вокруг России.

"Посмотрите, как румыны заговорили о том, что нам надо базы ПРО для перехвата, как американцы и британцы говорят о том, что надо усиливать присутствие их флотов в Черном море. Реакция есть", - резюмировал эксперт.

Ранее в эфире ObozTV блогер и журналист Лариса Волошина заявила, что Украина может заключить новый военный союз для решения ситуации в Черном море.

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