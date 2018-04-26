Радиация в быту: какие "подарки" оставил Чернобыль

Со времени трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло ровно 32 года, но до сих пор в разных частях страны то и дело обнаруживают радиацию в предметах быта и даже в продуктах.

В этой публикации "Обозреватель" расскажет о некоторых из таких случаев.

Зона отчуждения, как магнит, притягивает грибников и собирателей ягод из близлежащих сел Иванковского района Киевщины. Из-за своего неведения или по глупости, люди собирают дары природы, которые потом вывозят на "большую землю". И ладно бы сами ели, так нет - некоторые реализую лесную продукцию на рынках.

"Адские" дары леса

Однажды автор этих строк, выполняя журналистское задание, эксперимента ради купил лисички возле станции метро "Святошино". Улыбчивая бабушка-продавец простодушно рассказала, что грибы собирались в одном из сел Житомирской области (часть этого региона сильно пострадала во время взрыва на ЧАЭС в 1986 году). Прощаясь пенсионерка добавила, что "грибы чистые".

Результаты лабораторной проверки на цезий-137 в Киевской городской государственной лаборатории ветеринарной медицины потом показали, что в купленных лисичках было зафиксировано - 12 тысяч беккерелей на килограмм, то есть допустимая норма радионуклида в грибах была превышена в 24 раза.

Конечно, от такой дозы человек не умирает, но если радионуклиды будут ударными темпами накапливаться в организме, это приведет к серьезным патологиям. Но что будет, если отведать грибы, в которых доза радиации превышена в тысячи раз? И такие грибы люди находят.

В ноябре 2017 года на КПП "Дитятки", на выезде из Чернобыльской зоны, полицейские остановили автомобиль, который "фонил". При детальном осмотре сотрудники батальона патрульной полиции обнаружили под одеждой 27-летнего водителя спрятанные сушеные грибы. Дозиметр показал, что уровень содержания радиоактивных элементов в них превышал допустимую норму в 29 тысяч раз!

Что мужчина собирался сделать с грибами, неизвестно. Отметим, что за продажу сушеных грибов можно получить немалые деньги, например, 100 граммов сушеных маслят стоит 55 грн.

Те самые грибы ГУ Нацполиции в Киевской области

На этом авто мужчина ехал из зоны отчуждения ГУ Нацполиции в Киевской области

Не стоит думать будто представители бизнеса не грешат реализацией "зараженной" продукции. Грешат. Летом прошлого года сотрудники белорусской таможни обнаружили три тонны радиоактивной черники, которую фурой перевозили из Ривненской области на одну из гомельских фирм.

"В ходе поиска источника ионизирующего излучения должностные лица таможни обнаружили в прицепе 100 мешков замороженной черники весом около 3 тонн, которые были спрятаны от таможенного контроля на дне кузова под мешками с клюквой. Максимальное значение мощности эффективной дозы гамма-излучения ягод превысило допустимую норму в четыре раза", - сообщила пресс-служба Брестской таможни.

Мешки с черникой Пресс-служба Брестской таможни

Пресс-служба Брестской таможни

Фуру с ягодами белорусы завернули назад. Что впоследствии стало с товаром, неизвестно.

Опасные часы

В сети можно обнаружить множество страшилок, о том, что здоровые дети и взрослые ни с того ни с сего заболевали раком. Впоследствии будто бы оказывалось, что в квартире у изголовья кровати больного находился какой-то предмет с высоким уровнем гамма-излучения. Как бы то ни было, но люди часто сами несут в дом радиоактивные вещи, приобретенные на рынке.

Пограничники Международного аэропорта "Борисполь" обнаружили у 56-летней пассажирки рейса Киев – Париж – Токио часы, которые "фонили". При детальном осмотре выяснилось, что радиационный фон часиков превышал норму в 20 раз. Женщина сказала, что купила вещь на одном из рынков. Об их радиоактивности она не знала.

Государственная пограничная служба Украины

В другом случае пограничники "Борисполя" выявили у жителя Великобритании старинные настенные часы, в которых уровень гамма-излучения превышал норму в 30 раз. Иностранец заявил, что приобрел сувенир на Андреевском спуске в Киеве.

На пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области в прошлом месяце пограничники обнаружили у водителя ящик, в котором было 100 компасов, радиационный фон которых превышал норму в 10 раз.

Водитель признался, что вез компасы на продажу. Находку изъяли, а полиция открыла уголовное производство.

Подобного рода радиоактивных приборов в Украине может быть большое количество. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что практически все частные дома и квартиры в Чернобыльской зоне давно разграблены мародерами и сталкерами. Кто-то тащил "фонящие" предметы быта и инструменты для личного пользования, а кто-то для продажи.

Дерево и лом

Из зоны отчуждения любители наживы также массово вывозят лес и металлолом. То и дело правоохранительные органы обнаруживают пункты с радиоактивным ломом. Так, в одном из частных домохозяйств в Киевской области обнаружили пять тонн черного и цветного металлолома, уровень радиации которого превышал норму в 10 раз.

Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины

На пункте пропуска "Белгород-Днестровский МТП" Одесской области были выявлены радиоактивные пиломатериалы.

"Водитель - гражданин Украины, вез груз из северных регионов, вероятно, из зоны отчуждения", - сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Государственная пограничная служба Украины

Но не только авария на ЧАЭС является причиной распространения массы радиоактивных предметов по всей стране. Промышленность, особенно оборонная, также внесла свой вклад. Нередко в сети можно встретить предложения купить тот или иной опасный предмет "оборонки". Например, сотрудники СБУ Запорожской области задержали мужчину, который на сайте купли-продажи авиазапчастей пытался "впарить" три сигнализатора обледенения РИО-3 (используются в авиапромышленности), содержащие бета-радионуклиды стронция и итрия максимальной активностью 25 микрокюри.

РИО-3

Горе-реализатора в итоге судили и приговорили к одному году условно.

Однако пусть у читателя не должно создаваться впечатление, что в системе радиологического контроля в Украине полный беспорядок. Система налажена и работает, особенно она жесткая в отношении производства и реализации продуктов питания. Как рассказал "Обозревателю" начальник ГУ Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, радиологический контроль осуществляется на двух этапах: в производстве и реализации продукции.

"Сам производитель осуществляет радиологический контроль сырья и выдает соответствующее заключение. Также каждый продукт обязательно проходит контроль на рынках. Случаев превышения установленных норм радиологического контроля в продуктах в Киеве не было зарегистрировано в течение более чем 10 лет", - рассказал Рубан. При этом он отметил, что на стихийных рынках никакого контроля не осуществляется.

Стихийный рынок hrabro.com

Ранее "Обозреватель" публиковал репортаж из Чернобыльской зоны.