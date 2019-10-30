Ради встречи с Путиным Зеленский сделал отвратительную вещь - Жебривский

Ради встречи с Путиным Зеленский сделал отвратительную вещь. Впрочем, никакие встречи не дадут результата, если украинский президент не станет сдавать украинские интересы. Если же он перейдет "красные линии" - активная общественность будет добиваться его отстранения от должности за государственную измену.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации, лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

"Многих всколыхнуло объявление о так называемом разведении войск, но я согласен с теми, кто говорит, что происходит не разведение, а отвод украинского войска. Начнем со Станицы Луганской: украинское войско было отведено, но до сих пор на мосту, который восстанавливается, стоит КУНГ с флагом так называемой ДНР, а российские наемники, надев повязки ОЦКК (Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня) патрулируют территорию с оружием. Интересно, что сейчас происходит в Золотом?", - отметил Жебривский.

Политик напоминает: не так давно жители населенных пунктов, которые сегодня попадают в область разведения сил, радовались украинским войскам.

"Помню, когда украинские войска зашли в Катериновку, как люди радовались тому, что наконец вышли из серой зоны, их дети могут ходить в школу, что начали нормально работать магазины... Радовались обычным вещам, которые для нас являются неотъемлемой частью повседневной жизни", - утверждает он.

По мнению Жебривского, интересоваться мнением местных о том, нужно или не нужно проводить разведение войск, было серьезной ошибкой президента.

"Достаточно дрянная вещь произошла при приезде Зеленского в Золотое. Многие, живущие на линии разграничения, а также их соседи, родители, дети служат наемниками у россиян. Многие из тех людей говорят "наши мальчики" и не очень любят украинскую армию. Они организовывали референдумы, они не пускали наше войско для того, чтобы они вышли на границу с Россией в 2014 году. К сожалению, они существенно не изменились. А почему же не было встречи с теми местными жителями, дети которых служат в украинской армии или вышли замуж за воинов, с волонтерами?.. Были только наглые физиономии, которые позировали для "Раша ТВ", и получилось так, что украинские добровольцы мешают установлению мира на Востоке Украины", - подчеркнул политик.

Экс-глава Донецкой ВГА предостерег президента от отвода войск по всей линии фронта - тем более, если этот отвод проводится исключительно для того, чтобы добиться встречи с Путиным.

"Вывод напрашивается сам: Зеленскому хочется встретиться в "нормандском формате" и он будет делать все для того, чтобы произошло разведение в Петровском. Если в Золотом практически в серую зону вытолкнули Катериновку, то в Петровском потери будут несколько меньше. Но если Зеленский не сдаст украинских национальных интересов, то встреча в "нормандском формате" потерпит фиаско. Путин не оставит Украину в покое, и никаких посылов, что россияне выведут войска и технику, нет. Выталкивание в серую зону 30 населенных пунктов, которое, вероятнее всего, входит в планы Зеленского, будет настоящей катастрофой. И не дай Бог среди них окажутся Майское, Гнутово, Авдеевка, Торецкое, Жованка... Утрата этих территорий – огромный ущерб для государства ", - подчеркнул политик.

Он также предупредил президента: любой намек на сдачу им национальных интересов неизбежно приведет к широкомасштабным акциям протеста по всей Украине. И вполне возможно, основным требованием этих акций будет устранение Зеленского с должности.

"Сегодня сторонники "95 квартала" , "Сватов", Голобородько и последующей "Санта-Барбары" подняли визг: "Не мешайте нашему Президенту достигать мира". Думаю, что больших "антизеленских" мероприятий до встречи в "нормандском формате" проводить не стоит, но необходимо выставить Президенту жесткие условия – прочертить границы, красные линии, за которые он не может выходить, ища компромисс с Россией. И не дай Господь он перейдет эти границы... Тогда наступит время для широкомасштабных акций протеста против Зеленского с требованием его устранения с осадки как того, кто совершил государственную измену", - резюмировал Жебривский.

Напомним, 29 октября 2019 министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о начале разведения войск вблизи Золотого-4 - несмотря на то, что не были соблюдены условия о 7-дневном режиме тишины на указанном участке. В штабе ООС заявление Пристайко сначала не подтвердили. Однако впоследствии официально заявили: разведение началось в 12:00 дня 29 октября.

В связи с этим вечером у здания Офиса президента на улице Банковой состоялся митинг, участники которого требовали остановить отвод украинских войск.

А 30 октября Штаб ООС заявил о том, что террористы обстреляли жилые дома в Золотом-4 - уже после начала разведения.

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