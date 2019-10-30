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30 октября • обновлено в 16:05
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Ради встречи с Путиным Зеленский сделал отвратительную вещь - Жебривский

2.3т Читать материал на украинском

Ради встречи с Путиным Зеленский сделал отвратительную вещь. Впрочем, никакие встречи не дадут результата, если украинский президент не станет сдавать украинские интересы. Если же он перейдет "красные линии" - активная общественность будет добиваться его отстранения от должности за государственную измену.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации, лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

Ради встречи с Путиным Зеленский сделал отвратительную вещь - Жебривский

"Многих всколыхнуло объявление о так называемом разведении войск, но я согласен с теми, кто говорит, что происходит не разведение, а отвод украинского войска. Начнем со Станицы Луганской: украинское войско было отведено, но до сих пор на мосту, который восстанавливается, стоит КУНГ с флагом так называемой ДНР, а российские наемники, надев повязки ОЦКК (Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня) патрулируют территорию с оружием. Интересно, что сейчас происходит в Золотом?", - отметил Жебривский.

Политик напоминает: не так давно жители населенных пунктов, которые сегодня попадают в область разведения сил, радовались украинским войскам.

"Помню, когда украинские войска зашли в Катериновку, как люди радовались тому, что наконец вышли из серой зоны, их дети могут ходить в школу, что начали нормально работать магазины... Радовались обычным вещам, которые для нас являются неотъемлемой частью повседневной жизни", - утверждает он.

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По мнению Жебривского, интересоваться мнением местных о том, нужно или не нужно проводить разведение войск, было серьезной ошибкой президента.

"Достаточно дрянная вещь произошла при приезде Зеленского в Золотое. Многие, живущие на линии разграничения, а также их соседи, родители, дети служат наемниками у россиян. Многие из тех людей говорят "наши мальчики" и не очень любят украинскую армию. Они организовывали референдумы, они не пускали наше войско для того, чтобы они вышли на границу с Россией в 2014 году. К сожалению, они существенно не изменились. А почему же не было встречи с теми местными жителями, дети которых служат в украинской армии или вышли замуж за воинов, с волонтерами?.. Были только наглые физиономии, которые позировали для "Раша ТВ", и получилось так, что украинские добровольцы мешают установлению мира на Востоке Украины", - подчеркнул политик.

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Экс-глава Донецкой ВГА предостерег президента от отвода войск по всей линии фронта - тем более, если этот отвод проводится исключительно для того, чтобы добиться встречи с Путиным.

"Вывод напрашивается сам: Зеленскому хочется встретиться в "нормандском формате" и он будет делать все для того, чтобы произошло разведение в Петровском. Если в Золотом практически в серую зону вытолкнули Катериновку, то в Петровском потери будут несколько меньше. Но если Зеленский не сдаст украинских национальных интересов, то встреча в "нормандском формате" потерпит фиаско. Путин не оставит Украину в покое, и никаких посылов, что россияне выведут войска и технику, нет. Выталкивание в серую зону 30 населенных пунктов, которое, вероятнее всего, входит в планы Зеленского, будет настоящей катастрофой. И не дай Бог среди них окажутся Майское, Гнутово, Авдеевка, Торецкое, Жованка... Утрата этих территорий – огромный ущерб для государства ", - подчеркнул политик.

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Он также предупредил президента: любой намек на сдачу им национальных интересов неизбежно приведет к широкомасштабным акциям протеста по всей Украине. И вполне возможно, основным требованием этих акций будет устранение Зеленского с должности.

"Сегодня сторонники "95 квартала" , "Сватов", Голобородько и последующей "Санта-Барбары" подняли визг: "Не мешайте нашему Президенту достигать мира". Думаю, что больших "антизеленских" мероприятий до встречи в "нормандском формате" проводить не стоит, но необходимо выставить Президенту жесткие условия – прочертить границы, красные линии, за которые он не может выходить, ища компромисс с Россией. И не дай Господь он перейдет эти границы... Тогда наступит время для широкомасштабных акций протеста против Зеленского с требованием его устранения с осадки как того, кто совершил государственную измену", - резюмировал Жебривский.

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Напомним, 29 октября 2019 министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о начале разведения войск вблизи Золотого-4 - несмотря на то, что не были соблюдены условия о 7-дневном режиме тишины на указанном участке. В штабе ООС заявление Пристайко сначала не подтвердили. Однако впоследствии официально заявили: разведение началось в 12:00 дня 29 октября.

В связи с этим вечером у здания Офиса президента на улице Банковой состоялся митинг, участники которого требовали остановить отвод украинских войск.

А 30 октября Штаб ООС заявил о том, что террористы обстреляли жилые дома в Золотом-4 - уже после начала разведения.

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Темы
Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе Минские договоренности
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
война
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Жебривский ты достал .. Ну конкретно ... Вам там всем не надоело разжигать вражду .. Думай чем народ прокормить .как пенсию поднять .зарплаты учителям Это случайно не тот жибривский с " Градобанка" ????
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филипп филипыч
филипп филипыч
жебривский указывает как жить 73% украинцев? иди лучше начинай пилить ни кому не нужную ГТС)))
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