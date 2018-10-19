Радары на дорогах Украины: развенчаны популярные мифы

Информация о введении в эксплуатацию новейших дорожных радаров TruCam в Украине для фотофиксации нарушений успела обрасти множеством мифов.

По словам заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, эти слухи аргументированы на уровне "одна бабка у подъезда говорила". На своей странице в Facebook он развенчал самые популярные из них:

Слух 1. Полицейские с помощью эффекта косинуса и поправочного коэффициента влияют на точность измерения.

Правда:

Действительно, раньше (до наших дней), чтобы минимизировать эффект косинуса при работе с лазерным измерителем скорости TruCAM, вносили изменения в настройки поправочного коэффициента прибора. Но для того чтобы убрать возможность злоупотребления и автоматизировать процесс было обновлено программное обеспечение TruCAM и полицейский уже не имеет возможности вносить изменения в настройки поправочного коэффициента.

Прибор самостоятельно и автоматически определяет поправочный коэффициент (расстояние до дороги).

Слух 2. TruCam не сертифицирован и... вообще - контрабанда.

Правда:

Данный прибор получил сертификат утверждения типа средств измерительной техники 29.08.2012 №UA-MI/1-2903-2012. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемочных испытаний, Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники "Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCAM", который был зарегистрирован в государственном реестре средств измерительной техники под номером У3197-12.

Действующим законодательством не предусмотрено повторного прохождения данной процедуры для приборов, которые уже были завезены на территорию Украины и введены в эксплуатацию.

Кроме того, такой процедуры, как "сертификация", - вообще не содержится в нормах действующего законодательства Украины.

Слух 3. TruCam не прошел поверку.

Правда:

Все используемые приборы прошли поверку. Межповерочный интервал для TruCAM определен Перечнем средств измерительной техники, типы которых утверждены на основании результатов государственных приемочных и контрольных испытаний и международных договоров Украины, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 05.04.2012 N 437 и составляет один год.

Проведение поверки предусмотрено Порядком проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, и оформления ее результатов утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 08.02.2016 № 193.

Слух 4. Патрульные будут прятаться в кустах и ​​возвращения ГАИ

Правда:

Все приборы используются максимально открыто:

- опубликована карта с нанесением участков использования;

- стоят предупредительные знаки;

- стоит служебный автомобиль с синими проблесковыми маячками.

"Кустами и не пахнет", - заключил Билошицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с понедельника, 8 октября, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали фотофиксацию нарушений правил дорожного движения.