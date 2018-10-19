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Радары на дорогах Украины: развенчаны популярные мифы

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Информация о введении в эксплуатацию новейших дорожных радаров TruCam в Украине для фотофиксации нарушений успела обрасти множеством мифов.

По словам заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, эти слухи аргументированы на уровне "одна бабка у подъезда говорила". На своей странице в Facebook он развенчал самые популярные из них:

Слух 1. Полицейские с помощью эффекта косинуса и поправочного коэффициента влияют на точность измерения.

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Правда:

Действительно, раньше (до наших дней), чтобы минимизировать эффект косинуса при работе с лазерным измерителем скорости TruCAM, вносили изменения в настройки поправочного коэффициента прибора. Но для того чтобы убрать возможность злоупотребления и автоматизировать процесс было обновлено программное обеспечение TruCAM и полицейский уже не имеет возможности вносить изменения в настройки поправочного коэффициента.

Прибор самостоятельно и автоматически определяет поправочный коэффициент (расстояние до дороги).

Слух 2. TruCam не сертифицирован и... вообще - контрабанда.

Правда:

Данный прибор получил сертификат утверждения типа средств измерительной техники 29.08.2012 №UA-MI/1-2903-2012. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемочных испытаний, Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники "Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCAM", который был зарегистрирован в государственном реестре средств измерительной техники под номером У3197-12.

Действующим законодательством не предусмотрено повторного прохождения данной процедуры для приборов, которые уже были завезены на территорию Украины и введены в эксплуатацию.

Кроме того, такой процедуры, как "сертификация", - вообще не содержится в нормах действующего законодательства Украины.

Радары на дорогах Украины: развенчаны популярные мифы
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Слух 3. TruCam не прошел поверку.

Правда:

Все используемые приборы прошли поверку. Межповерочный интервал для TruCAM определен Перечнем средств измерительной техники, типы которых утверждены на основании результатов государственных приемочных и контрольных испытаний и международных договоров Украины, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 05.04.2012 N 437 и составляет один год.

Проведение поверки предусмотрено Порядком проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, и оформления ее результатов утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 08.02.2016 № 193.

Радары на дорогах Украины: развенчаны популярные мифы

Слух 4. Патрульные будут прятаться в кустах и ​​возвращения ГАИ

Правда:

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Все приборы используются максимально открыто:

- опубликована карта с нанесением участков использования;

- стоят предупредительные знаки;

- стоит служебный автомобиль с синими проблесковыми маячками.

"Кустами и не пахнет", - заключил Билошицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с понедельника, 8 октября, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали фотофиксацию нарушений правил дорожного движения.

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на дорогах
Место
Украина
Объект
Национальная полиция Украины
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Компасов Джип
Компасов Джип
В Подмосковье на Бетонке на абсолютно ровном участке влепили знак 50(!), поставили машинку с камерой и стригут денюжку! Благо штраф не большой и в течении 20 дней можно заплатить только половину. Но сколько денег эти сволочи уже настригли...
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