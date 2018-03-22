Задержание и арест: Рада решила судьбу Савченко

Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко (чтобы посмотреть видео из Верховной Рады, доскрольте страницу вниз).

Данные постановления Генпрокуратуры поддержали 291, 277 и 268 народных депутатов соответственно.

Ранее все три представления ГПУ были признаны законными и мотивированными комитетом по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады.

При этом Савченко сразу после голосования свободно покинула здание парламента.

Во время рассмотрения представлений генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко в рамках расследования дела по подозрению в организации госпереворота пройдет психиатрическую экспертизу.

Также Генпрокурор показал в Раде видеодоказательства против нардепа.

Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Как известно, ранее Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана с арсеналом оружия в зоне АТО. Допрос должен был состояться 13 марта.

По словам пресс-секретаря нардепа, она вылетела в ПАСЕ. Позже сама нардеп заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав прибыть в СБУ в случае личного оповещения.

15 марта Савченко явилась в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане. В тот же день Верховная Рада проголосовала за исключение Савченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Отметим, что в материалах следствия, которые были переданы в Раду, значится следующее: для организации госпереворота Савченко и ее подельники разработали два плана. Так, кроме того, что ранее озвучил Юрий Луценко, с подрывом здания парламента и убийством депутатов и верхушки власти, мятежниками планировался и ночной захват ВР.