Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Бакулина

Верховная Рада дала разрешение на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

За данные решения проголосовали 274, 252, 240 народных депутатов соответственно, поддержав все три представления ГПУ.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Бакулину еще 16 февраля. После этого нардеп пропал и перестал выходить на связь.

12 марта регламентный комитет парламента одобрил все три представления ГПУ.

Як голосували у #Рада8 стосовно надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна⏯️ pic.twitter.com/14TCkvNZGR — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 15 марта 2018 г.

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Нардеп подозревается по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств) УК Украины.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, досудебным следствием установлено, что Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").

Как сообщал "Обозреватель", ранее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал снятие неприкосновенности с Надежды Савченко и еще двух депутатов.