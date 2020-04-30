Рада продлила работу ВСК по взрывах на военных складах
Верховная Рада Украины приняла постановление №3384, которое предусматривает продление работы Временной следственной комиссии (ВСК) по взрывах на военных складах страны еще на полгода.
Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного пленарного заседания парламента 30 апреля. За документ проголосовали 332 нардепа.
"Целью принятия проекта постановления является продолжение работы ВСК на шесть месяцев с целью дальнейшей проверки сведений и выяснения состояния расследования сведений о пожарах (взрывах) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская область), Калиновке (Винницкая область), Балаклея, (Харьковская область), Сватово, (Луганская область), Кривом Роге (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы", – говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что постановление предусматривает, в том числе, перенос расследования из Харькова в Киев, комплексную экспертизу ЧП, а также прозрачный процесс установления всех обстоятельств, приведших к взрывам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
согласно отчету ТСК Верховной Рады, причиной взрывов на военных складах в городе Балаклея Харьковской области могли стать специально заложенные в землю кумулятивно-фугасные снаряды,а не атака беспилотника.
Кроме того, по словам Арахамии, за несколько недель до взрывов в Балаклее в марте 2017 года аудиторская служба нашла огромные недостачи на складах боеприпасов.
По странному стечению обстоятельств пожар на военном объекте произошел за неделю до повторной проверки.
Он также подчеркнул, что версия о взрывах в результате атаки российского беспилотника безосновательна.